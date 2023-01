Addio a Lorenzo Cavini

Lutto nel mondo Csi di Faenza: è infatti morto Lorenzo Cavini (foto), storico dirigente del Centro Sportivo Italiano di Faenza. Cavini, 82 anni, si è spento lunedì a causa di una malattia. Viveva a Casola Valsenio ed è stato per oltre cinquant’anni una delle colonne del comitato Csi di Faenza: prima come arbitro di calcio e poi come istruttore arbitrale e direttore tecnico. Nel 2005 era stato insignito del Discobolo D’oro, un premio del Csi Nazionale che viene assegnato ai dirigenti che per oltre 30 anni si sono distinti per l’impegno profuso.

"Ho incontrato per la prima volta Lorenzo Cavini al corso per diventare arbitro di calcio, che lui teneva – racconta Ulisse Babini, attuale dirigente del comitato Csi di Faenza –. Successivamente, da consigliere e durante i 12 anni del mio mandato di presidente del Csi Faenza, fra le altre cose ho visto la sua passione nel collaborare all’attività di Giocasport, introdotta dal professor Daniele Gatti nelle scuole elementari del territorio faentino. Di Cavini posso testimoniare la grande passione nelle cose che faceva e il costante impegno nel volontariato".

Lorenzo Cavini lascia la moglie Gian Paola Rivola e il figlio Renzo, anche lui arbitro di calcio. I funerali si svolgeranno oggi, 11 gennaio, alle 15 nella chiesa di Casola Valsenio. La salma sarà tumulata nel locale cimitero.

