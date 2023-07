Addio a Lorenzo Tazzari Ho sempre apprezzato la sua ironia

di Ivan Simonini

Quando, a fine anni Ottanta, Raul Gardini affida a Lorenzo Tazzari l’ambiziosa impresa di un quotidiano che anche a Ravenna e in Romagna diventi competitivo con il Resto del Carlino, in via G. Pasolini 45 nell’attuale sede legale delle Edizioni del Girasole è in attività la galleria ’Artestudio Sumithra’, l’unico spazio espositivo che in quegli anni propone in città solo artisti contemporanei e d’avanguardia. Lorenzo è sempre immancabilmente presente alle inaugurazioni e a furia d’incontrarci diventiamo sinceramente amici.

Gardini lo sceglie perché ne stima la competenza e perché, nato come giornalista al Resto del Carlino, Tazzari conosce bene il nuovo ’avversario’, mai comunque dimenticato e mai considerato e vissuto come nemico. Chi ha un po’ di dimestichezza con le testate romagnole, sa bene che, in ogni contesto, come caporedattore della Gazzetta di Modena, del Resto del Carlino di Forlì, del Messaggero di Ravenna, o come a RavennaNotizie quotidiano online da lui fondato e presto divenuto il più letto, Tazzari ama circondarsi – con vero talento maieutico – di colleghi di valore, capaci di tenergli testa e anche di sostituirlo se necessario e che spesso hanno poi fatto carriera altrove. Ha sempre ottenuto risultati prestigiosi.

Anche al Messaggero, la cui redazione ravennate, fino alla crisi del Gruppo Ferruzzi, s’impone come punto di riferimento informativo e politico non inferiore allo stesso Carlino nella stampa locale. Terminata nel 1991 la mia esperienza nella seconda Giunta Dragoni, Tazzari mi chiede di produrgli elzeviri settimanali per il Messaggero. Inaspettatamente. Giacché io non sono più nelle ’stanze del potere’ e lì ci sarebbe stato chi non avrebbe gradito. Non mi firmo e lui mi suggerisce lo pseudonimo di ’Tacito’. E così avviene. Ho sempre apprezzato la sua ironia mai irridente. Segno di autonomia e di rispetto. Mi mancano già i reciproci e affettuosi sguardi dei frequenti incontri, lui sempre in bici, vicino a casa per il saluto di un attimo. Il suo sorriso mi ricorda sempre che Dante viene definito da Boccaccio "maninconico e pensoso".