Addio a Lorenzo Tazzari L’ex sindaco Mercatali "Era unico, aveva il polso della città"

Quando Vidmer Mercatali nel 1997 diventa sindaco di Ravenna, inizia con il giornalista Lorenzo Tazzari, scomparso l’altro ieri mattina a seguito di una malattia (domani alle 10 al Cmp l’apertura della camera ardente), una lunga collaborazione destinata ad andare bene oltre il lavoro.

Mercatali, che tipo di rapporto era il vostro?

"Non era semplicemente una persona che lavorava con me, era il mio più fidato collaboratore e siamo stati a stretto contatto per oltre dieci anni. Era il mio portavoce. Avevamo un rapporto di collaborazione professionale, ma anche di fiducia e di amicizia fraterna. Ma non era solo quello".

Cos’altro c’era?

"Lorenzo, tra tutti i miei collaboratori, era il primo a cui chiedevo un parere, un consiglio su come comportarmi in determinate situazioni, su quali decisioni prendere. Poi magari facevo di testa mia, ma avevo bisogno lo stesso di sapere lui cosa ne pensasse, di sapere la sua opinione per capire, confrontarmi e decidere a mia volta".

Che tipo di giornalista era Lorenzo Tazzari?

"Non era un cronista politico, non solo almeno. Era un bravo giornalista economico e un comunicatore acuto".

Quando lei era sindaco di Ravenna, in quali circostanze l’aiuto di Lorenzo Tazzari si è rivelato fondamentale?

"Potrei scrivere un romanzo su tutte le vicende che abbiamo affrontato e analizzato insieme. Mi ha dato tanti consigli e importanti anche, perché aveva il polso della città, capiva come avrebbe reagito, quali erano i diversi umori. È stato al mio fianco, onesto e sincero, e a lui devo tantissimo. Ho attraversato insieme a lui un percorso importante della mia vita e credo sia stato un periodo importante anche per lui. Ci siamo sempre stimati a vicenda".

Siete rimasti in contatto anche quando il rapporto di lavoro si è concluso?

"Sì, siamo rimasti amici, come quando lavoravamo insieme. Ci eravamo ripromessi di vederci presto per cenare insieme, non ci siamo riusciti. Sento un dolore profondo e anche una grande rabbia per la sua scomparsa".

Annamaria Corrado