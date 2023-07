Addio a Lorenzo Tazzari Pilastro del Carlino, ha raccontato com’è cambiata Ravenna

Conosceva la città come le sue tasche. Ed era di quei giornalisti convinti che per scrivere bene bisogna capire e conoscere a fondo il luogo in cui si vive e si lavora. Lorenzo Tazzari, una delle firme storiche del nostro giornale, è scomparso ieri mattina a seguito di una malattia. Avrebbe compiuto 66 anni a settembre.

Aveva il polso della città Lorenzo, come dovrebbe avere ogni giornalista e ha raccontato i cambiamenti e le evoluzioni della società degli ultimi decenni. La politica e l’economia erano le sue grandi passioni, che aveva costruito e nutrito in decenni di esperienza in diversi giornali e città. Originario del Lughese, aveva iniziato la sua carriera nella carta stampata nel 1975 a Pesaro, nella redazione locale de Il Resto del Carlino, testata alla quale sarebbe rimasto legato sempre. Poi era stato trasferito a Forlì dove, sempre del Carlino, era stato nominato responsabile della redazione. Discreto, sempre gentile, lo si vedeva arrivare con il sorriso accennato sulle labbra e il taccuino in mano. Aveva senso dell’umorismo e un telefono che squillava sempre: lo chiamavano per dargli le notizie, per chiedere informazioni, consigli. E lui rispondeva con garbo, pazienza, disponibilità. Dopo l’esperienza forlivese aveva collaborato con Panorama, l’Espresso, il Mondo, specializzandosi nel giornalismo economico. In Emilia aveva lavorato per il gruppo Finegil, poi era iniziata l’avventura con il Messaggero che lo aveva portato anche a Roma.

Tornato a Ravenna, nel 1995, aveva cominciato la sua attività di freelance, occupandosi prevalentemente di economia e aveva ripreso a collaborare con la redazione locale de Il Resto del Carlino. Responsabile di un mensile dedicato al porto di Ravenna, un settore del quale era particolarmente esperto, collaborava con l’Ansa e con diversi periodici economici.

Nel 2006 sul palco dell’Alighieri, in una storica edizione del Premio Guidarello, ricevette il riconoscimento nella sezione Romagna per una serie di articoli pubblicati sulla cronaca del Carlino nella rubrica ‘Gente di Ravenna’ e dedicati ad esponenti del mondo economico locale. Con la stessa professionalità era capace di affrontare la cronaca locale e nazionale. Una volta, per intervistare Giulio Andreotti, erano andati a prenderlo in elicottero alle 6 del mattino perché potesse raggiungere il presidente del consiglio che, a quell’ora, andava a messa.

L’altra grande passione era sempre stata la vela. Con l’equipaggio capitanato dal riminese Daniele Tosato aveva fatto regate in tutto il mondo. Anche lui avrebbe dovuto essere sul Parsifal quando, nel 1995, era stata travolta da un’onda anomala vicino a Minorca. Una tragedia nella quale aveva perso la vita anche Tosato, suo grandissimo amico. Lorenzo aveva dovuto rinunciare perché non aveva avuto le ferie. Dopo quel fatto tragico non aveva più partecipato a una regata, ma aveva continuato a seguire, anche professionalmente, la vela. Rimanendo in contatto con il mondo velistico ravennate, a partire da Matteo Plazzi. Lorenzo Tazzari era legatissimo alla sua famiglia. Lascia i figli Elisa e Matteo, la compagna Vittoria, i figli di lei Nicola e Valentina e tutti i nipoti.

Il feretro verrà esposto lunedì dalle 10 nella camera mortuaria dell’ospedale di Ravenna. Alle 14.30, dopo una benedizione, verrà portata al cimitero per la cremazione.

Annamaria Corrado