Addio a Marcello Petronelli, a lungo vicecapocronista del Carlino di Ravenna

Ravenna, 6 luglio 2023 – Il Carlino di Ravenna perde una sua colonna. Stamattina si è spento in ospedale Marcello Petronelli, a lungo vicecapocronista della redazione. Aveva 69 anni e da tempo lottava con un male incurabile. Da sempre attento alle tematiche dell'ambiente e del mondo del lavoro, Marcello è stato un esempio di serietà e professionalità, indimenticabili le serate in cui riapriva il giornale da solo per scrivere una notizia dell'ultima ora. Andato in pensione nel settembre del 2015, ha continuato a coltivare i suoi interessi fino alla fine e a tenere i legami con la redazione. Mancherà a tutti.