Addio a Maria Fabiani. Era volontaria della Cri

A poco più di novant’anni è deceduta Maria Fabiani, persona molto conosciuta a Ravenna per la

sua incessante attività di volontaria della Croce Rossa Italiana". Lo annuncia Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna: "Era una persona semplice, razionale e concreta che amava risolvere i problemi di coloro che avevano difficoltà motorie o di altro genere, impegnandosi in prima persona rigorosamente con l’utilizzo della propria auto. Proprio questa, al bisogno, si trasformava in un vero furgoncino improvvisato per trasportare carrozzine o ausili per disabili al domicilio dei pazienti, accelerando i tempi e snellendo in questo modo procedure e complesse burocrazie. Generosa, molto schietta e con una caratteristica andatura veloce, pronta per essere sempre a disposizione dei più deboli, ha trascorso un’intesa vita sociale e di volontariato senza mettere in secondo piano la sua famiglia. Ho avuto modo di conoscerla bene e di frequentarla fino agli ultimi anni in cui ha combattuto portando avanti le sue idee le sue ragioni anche all’interno di strutture protette ove era ricoverata".