Addio a Massimo Bucci, imprenditore illuminato

Si è spento ieri a 73 anni dopo una lunga malattia il noto imprenditore faentino Massimo Bucci, conosciuto e apprezzato ben oltre i confini locali. Nato nel 1951 a Faenza, si è laureato in Economia e commercio all’Università di Bologna e ha iniziato a lavorare nelle aziende di famiglia. In particolare Massimo Bucci ha legato il proprio nome alla Cisa, fondata dal padre Roberto nel 1948, un’azienda diventata poi leader nel comparto dei sistemi di sicurezza. Nel 1985 dopo la morte di Roberto Bucci, al quale nel 1959 e nel 1968 si deve la progettazione e la realizzazione rispettivamente del parco del Tondo e dell’omonimo parco Bucci, Massimo, insieme al fratello Stefano e ai cugini Carlo e Silvia ha assunto la guida delle aziende di famiglia tra cui Iemca e Giuliani. Negli anni seguenti, dall’86 al 99 è stata incrementata l’attività di Cisa attaverso acquisizioni e sviluppo di nuovi prodotti. È stata anche data spinta all’internazionalizzazione di Iemca con l’apertura di filiali e stabilimenti negli Stati Uniti, Germania, Taiwan, Francia e Giappone. Complessivamente oggi il gruppo industriale ha consolidato la propria presenza in oltre 13 paesi nel mondo e conta oltre 1.400 dipendenti.

Nel 1993 Massimo Bucci è diventato presidente dell’Associazione Industriali di Ravenna, incarico che ha mantenuto fino al 1997 quando è stato eletto alla guida di Confindustria Emilia-Romagna e ha fatto anche parte del board nazionale dell’associazione. Nel 2000, inoltre, è stata acquisita la startup Riba Composites Srl, legata ai materiali compositi avanzati. Nel 2004 il gruppo, portato avanti da Massimo e Stefano Bucci, ha continuato la propria crescita progressiva stabilendo nuovi posizionamenti nel mercato globale. Negli anni 2000 sono state inoltre acquisite la Sinteco, la Vire, è stata costituita la Top Carbon, le aziende si sono approcciate anche ai mercati asiatici e le società del gruppo legate all’automazione si sono fuse nella Bucci Automations. Nel 2016 è stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di cavaliere del lavoro per le qualità imprenditoriali coniugate alla capacità di innovazione. Dal 2021 aveva acquisito la maggioranza del Gruppo. Dal 2002 al 2008 era stato presidente di Seaf, la società di gestione dell’aeroporto Ridolfi di Forlì.

Oltre al ruolo imprenditoriale, il cavalier Bucci ha fatto tanto anche per la città di Faenza e il territorio, impegnandosi in numerosissimi progetti tra cui di recente anche il Treno di Dante partecipando in prima persona anche al viaggio inaugurale. In ambito culturale inoltre ha promosso la catalogazione e la pubblicazione delle opere del Map di Faenza, ovvero il Museo all’aperto delle opere d’arte contemporanea e del Must, il Museo del Settore Territorio. Inoltre ha fatto parte del primo consiglio di amministrazione del Museo internazionale delle ceramiche. Non ultimo nel dicembre del 2022, Massimo Bucci è stato nominato presidente dell’Isia di Faenza, ed è stato anche vicepresidente di Romagna Tech. Nella giornata di ieri dopo la diffusione della notizia della sua scomparsa numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia, non solo dei dipendenti ma di una larghissima parte del mondo politico e industriale emiliano romagnolo e nazionale. È molto probabile che le esequie, su cui vige al momento il più stretto riserbo, si svolgeranno in forma privata nella tenuta di famiglia.

Damiano Ventura