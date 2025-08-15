Addio a Mirco Budelazzi. Lutto per il Faenza calcio

Addio a Mirco Budelazzi. Il Faenza calcio "con grande dolore comunica la prematura scomparsa, a soli 59 anni, di Mirco Budelazzi, già calciatore biancoazzurro per tante stagioni". Budelazzi è morto la scorsa notte; era in centro di assistenza a Cesena per un malattia. Nato a Faenza il 18 novembre 1965, cresciuto nel settore giovanile, Budelazzi debuttò in prima squadra nel 1981-82. Centrocampista, tipico mediano interditore di forza e qualità - "alla Gattuso", dice un amico - ha vestito la maglia del Faenza per otto annate. Qualche dato per inquadrare la sua avventura faentina: 126 presenze, spalmate come detto in otto stagioni e 5 gol. La rete non era certo il suo punto di forza. Che era invece - scusate il gioco di parole - la forza. Il soprannome di Budelazzi quando si faceva sentire in campo era ’Nimba’. Per chi è cresciuto insieme a lui forse è un richiamo al grande bomber Roberto ’Bonimba’ Boninsegna. Budelazzi, chiusa l’esperienza faentina (venne allenato da Gamberi e Attilio Santarelli, per citare due mister importanti della società manfreda), fu poi un punto di forza di Imolese (due anni), Castel San Pietro (3 stagioni), San Lazzaro, Cervia, Forlimpopoli, Due Emme dove concluse la carriera nel 2001. Umanamente Budelazzi è sempre stato apprezzato e stimato da tutti gli sportivi per la sua umanità. Era "una persona vera e buona". Per anni ha avuto una macelleria; era in pensione. Lascia la moglie Sonia, i genitori Olindo e Anna, il fratello Paolo (ex calciatore del Faenza), le sorelle Roberta e Stefania, nipoti e parenti, e tanti amici che gli hanno voluto bene. Il funerale domani alle 10 alla chiesa di San Paolo a Cesena, dove viveva da diversi anni.