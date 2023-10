Addio a Oreste Pagani. Fondò la Oremplast col fratello nel 1972

Ieri mattina, all’ospedale di Lugo, si è spento Oreste Pagani, dal 1972 fondatore, assieme al fratello Emilio, della Oremplast, azienda produttrice di componenti in plastica mediante stampaggio a iniezione di tecnopolimeri. Nato a Massa Lombarda il 20 settembre 1938, aveva frequentato l’Iti di Imola dove si era messo in luce per capacità e inventiva. A un primo iter lavorativo, colmo di soddisfazioni, ha fatto seguito la sua ‘creatura’, con sede inizialmente in via Montegrappa, poi in via Montefiorino e via Martiri della Libertà, dove successivamente sono subentrati i suoi figli Giancarlo e Paolo. Sposato con Vanda, Oreste era impegnato nel sociale e nello sport. Un rapporto storico instaurato col Circolo Tennis, sfociato nella partecipazione in uno dei templi sportivi massesi: l’Oremplast Tennis Arena. Una delle sue passioni giovanili era legata al ‘mondo dei motori’, con una minuscola scuderia che gli regalò grandi soddisfazioni. Partner d’importanti multinazionali in diversi ambiti industriali, da anni era vicepresidente del Circolo Massese, nonché organizzatore di appuntamenti culturali. Un uomo buono, mai sopra le righe. Lucido, obiettivo e concreto, dispensava consigli appropriati.

"Ciò che ho maggiormente nel cuore e che mi lega a mio padre – dice il figlio Paolo – era la sua grande capacità di infondere sicurezza in chi lo circondava. In questo era unico". A ricordare con affetto Oreste è anche il sindaco Daniele Bassi: "Era uno splendido esempio di persona educata, generosa, sensibile, attenta agli altri, a partire da chi aveva più bisogno. Gentilezza ed educazione erano il suo tratto distintivo, unite a una forte determinazione trasmessa alla famiglia. Questo felice sodalizio ha dato vita a una realtà imprenditoriale di cui andare orgogliosi". Da domani alle 9 sarà possibile fare una visita alla camera a mortuaria dell’ospedale di Lugo. Sabato alle 10 avverrà la partenza per Massa Lombarda. Dopo una sosta davanti alla sua Oremplast, seguiranno le esequie nella chiesa di San Paolo e al termine si proseguirà per il cimitero.

lu.sca.