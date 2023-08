Addio a Otello Ortelli, promotore del calcio a Reda

È morto all’improvviso Otello Ortelli, 78 anni, bandiera del calcio a Reda. Come un fulmine a cielo sereno, la trista notizia si è diffusa nella mattinata di ieri. Un malore lo ha stroncato nella notte. Poliedrico, simpatico e cordiale, a Reda era conosciuto e benvoluto da tutti. Nonostante fosse da tempo in pensione, continuava a fare il mediatore di vino. Era molto noto nell’ambiente del calcio romagnolo. Prima della scomparsa dell’Unione Sportiva Reda Calcio, avvenuta alcuni anni fa, ne è stato il presidente per diversi anni.

Sin da giovanissimo è stato tra i promotori della nascita dell’Unione Sportiva Reda che all’inizio, negli anni ’60, si dedicava solo al calcio: prima partecipando ai tornei amatoriali del Csi, dove il Reda trionfò con Ortelli in campo negli anni 1968 e 1969, poi ai tanti tornei notturni che si disputavano d’estate fino a quelli federali della Figc dal ’73’74, in terza categoria. Nel 1984 arriva a Reda il campo sportivo con misure regolari e fra i dirigenti promotori della realizzazione c’è Ortelli. Negli anni 90’ il Reda è promosso in seconda categoria anche grazie all’entusiasmo degli ex giocatori degli anni ’60 e ’70 ora dirigenti, come Ortelli. Sotto la sua presidenza il Reda disputerà ben tre campionati di promozione, l’ultimo nel 201819. Nel gennaio 2022 era venuto a mancare anche il fratello Giuliano Ortelli, personaggio pure lui, molto noto nel Faentino. Otello Ortelli lascia la moglie e una figlia. Domani mattina alle 10.30 ci sarà il funerale nella chiesa di Reda.

Gabriele Garavini