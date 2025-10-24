Addio a padre Vittorio. Frate di San Francesco: "Attivo e molto preparato"

Si è spento mercoledì sera a 93 anni padre Vittorio Tordi, frate conventuale francescano. Il prossimo 4 novembre avrebbe compiuto 94 anni e dal 1 ottobre era ricoverato all’ospedale di Ravenna. I fedeli lo ricordano per il suo impegno per la chiesa e la comunità di San Francesco, dove era in servizio dal 1997, e anche per le sue omelie. "Erano sempre molto preparate e curate – dice padre Ivo Laurentini, rettore della basilica di San Francesco –. Solitamente duravano circa 20 minuti, qualcuno si lamentava perché erano lunghe ma lui sentiva questa passione. Si documentava, fino alla fine ha continuato a leggere il giornale, si teneva sempre aggiornato sia dal punto di vista teologico che scritturistico, ma anche per gli avvenimenti politici e sociali. Era una persona molto attiva. Confessava i fedeli, celebrava la messa... Solo, non riusciva più a fare i servizi al di fuori della basilica perché l’età glielo impediva".

Padre Vittorio Tordi era nato a Savigliano sul Rubicone nel 1931. Il suo cammino vocazionale è iniziato a Longiano, vicino al convento del Santissimo Crocefisso, ed è poi proseguito a Roma, studiando teologia. È stato ordinato frate nel 1956. "Ha svolto varie obbiedienze – prosegue padre Ivo Laurentini –. È stato rettore a Bologna di un gruppo di ragazzi che facevano teologia, parroco a Bellariva di Rimini, ha trascorso un periodo al convento padre San Francesco al Prato, a Perugia, nel 1975. Ha trascorso poi un periodo di nuovo a Longiano ed è arrivato qui a Ravenna nel 1997. Per un periodo in cui c’era necessità è stato anche il cappellano del carcere".

La salma di padre Vittorio Tordi oggi pomeriggio arriverà a San Francesco, dove stasera alle 20.30 si terrà un rosario in suffragio. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10, sempre a San Francesco. La tumulazione sarà a Cesena, al cimitero di San Mauro in Valle.

Ora all’interno del convento San Francesco restano tre frati. Da qualche anno però San Francesco non è più una parrocchia, come spiega padre Ivo Laurentini: i frati sono in grado di celebrare le funzioni e di confessare i fedeli, e non viene richiesto loro di organizzare attività come il catechismo, che richiederebbero un impegno diverso. "Ora il centro è praticamente una parrocchia sola, quindi a noi resta più che altro la gestione della basilica a livello di sacramenti e le attività collaterali – prosegue padre Ivo Laurentini –. In passato c’era stata una presenza molto significativa a livello culturale, come centro dantesco, e a livello pastorale anche per l’aggregazione dei giovani. Oggi c’è una grande crisi di vocazioni, ci sono meno fedeli, andiamo verso un mondo diverso ma la fede resterà viva e vivace. Non temiamo una chiusura del convento: in passato sul territorio è già stato chiuso quello di Faenza e solo nel 2029 verrà fatta una nuova analisi del quadriennio passato e dello stato dell’arte, per gestire man mano le nuove urgenze che emergono".

Sara Servadei