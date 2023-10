Addio a Paola, l’erborista del cimitero degli animali

È scomparsa all’improvviso, nella mattinata di mercoledì, Paola Gagliardi, la lughese conosciuta in città per aver creato, 15 anni fa, il cimitero degli animali di Zagonara. La 71enne lughese, tra l’altro, ha gestito per anni una nota erboristeria in via Mazzini. "Un mestiere che amava – ricorda il marito Giancarlo Rossi – e che aveva imparato dal bagnacavallese Minardi. Tutti i prodotti erano realizzati da lei, utilizzando ingredienti naturali". Il distacco dall’erboristeria ha quasi coinciso con l’apertura de ‘Il Parco Beato’, il cimitero per gli animali di compagnia che è cresciuto piano piano, dopo un avvio difficoltoso, fatto di due anni di burocrazia varia e un’accoglienza inizialmente tiepida. Da pioneristica, quando Paola decise di intraprendere quell’avventura, ora è diventata diffusa con la nascita di tanti altri cimiteri per animali distribuiti nel Paese. Da quattro anni Paola aveva ceduto la gestione del ‘Parco Beato’ ad Alex Manzoni, titolare di un’attività di pompe funebri a Conselice. Ora il parco ospita oltre 800 sepolture di animali di compagnia, compresi conigli, pappagalli e criceti. "Paola amava tantissimo gli animali – continua il marito –. Questo è stato il motivo che l’ha spinta a creare il cimitero, nonostante le tante difficoltà. Paola era felice di come il Parco è diventato. Durante l’alluvione è stato invaso da quasi 2 metri di acqua ma le tombe non sono state danneggiate. Dopo un mese e mezzo di lavoro, è tornato come prima". Le esequie di Paola Gagliardi si terranno nella mattinata di domani alle 10.30, partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale di Lugo, per la chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore. Il corteo poi proseguirà verso il cimitero cittadino. Paola, oltre al marito Giancarlo, lascia la sorella Francesca, i cognati, le cognate e i nipoti.

Monia Savioli