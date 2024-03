Addio a Primo Buldrini, del Gad di Lugo

È scomparso nei giorni scorsi Primo Buldrini, presidente del Gad città di Lugo, il Gruppo di arte drammatica locale più longevo, fondato nel 1947. Per 55 anni, Buldrini ha recitato nelle commedie dialettali messe in scena dal gruppo impersonando vari personaggi fra cui quello di ‘Stadirò’ fra i protagonisti dello spettacolo ‘La camisa d’la Madona’ scritto da Corrado Contoli. Quel soprannome, ereditato dalla commedia, si era sedimentato nella mente dei tanti che lo seguivano e che avevano iniziato a chiamarlo anche così. Buldrini, dopo una vita trascorsa a lavorare come operaio per una ditta del territorio, aveva compiuto gli 80 anni nell’ottobre scorso. Oltre alla comunità di Villa San Martino, dove risiedeva, a rimpiangerlo è soprattutto il Gad, che ha presieduto per tanti anni. "Ha recitato ininterrottamente per oltre 50 anni – ricorda Paola Mazzotti –. È con tanta commozione che lo abbiamo salutato ieri per l’ultima volta. Era un attore dalla tante sfaccettature. Resterà nella nostra memoria come Stadirò". La salma, dopo la benedizione impartita alla camera mortuaria di Lugo è stata tumulata nel cimitero cittadino. Buldrini lascia la moglie e due figli.

m.s.