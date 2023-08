Addio a Primo Mazzari Sidro, Vasco e tanto genio

Grazie a una sua intuizione trasformò una piccola azienda produttrice di sidro in una delle più grandi distillerie della Romagna, capace di estendere il suo business anche in Toscana e in altre parti d’Italia. Ma Primo Mazzari, originario di Russi, era noto anche in quanto fu uno dei padri della discoteca Baccara di Lugo, capace di contribuire al successo di un gigante della musica come Vasco Rossi, che qui lo ospitò nel suo primo concerto ripreso dalle telecamere Rai. L’imprenditore si è spento all’età di 92 anni. Lo piangono in tanti. Tra questi, l’ex collega al Baccara, Massimiliano Quadrelli: "Oggi è un giorno triste. Primo non è più con noi. In quarant’anni di lavoro assieme mi hai insegnato tanto e abbiamo fatto tante belle cose. La più importante è che mi hai sempre trattato come un figlio".

La sua azienda di Sant’Agata sul Santerno è nata nel 1958. L’intuizione di Primo Mazzari – raccogliere la frutta in esubero, per produrre sidro – l’ha portata a diventare leader mondiale nella produzione di acido tartarico naturale, utilizzato in ambito alimentare, farmaceutico, edile e cosmetico. "Noi eravamo piccoli e i nostri concorrenti cercavano ogni soluzione per eliminarci – ricordava Mazzari – . Ma con il passare del tempo è accaduto l’inverso. Dall’essere i più piccoli, siamo passati ad essere i più grandi. La mia fortuna è stata di avere sempre le idee chiare e mio padre a fianco. Siamo partiti così, pieni di debiti ma con l’orgoglio e la volontà di fare sempre di più". Nei primi anni Settanta iniziò a lavorare anche i sottoprodotti della vinificazione, per poi associarsi nel 1995 alla Lavorazione Sociale Vinacce di Modena e, nel 2017, acquisire la Distilleria Deta di Barberino Val D’Elsa, a Firenze, storica azienda che coniuga la produzione di grappe a brandy con quella di alcol per uso alimentare e industriale.

Il nome di Primo è legato indissolubilmente anche al Baccara, la discoteca di cui fu storico titolare e che proprio quest’anno – tra alterne vicende – taglia il traguardo del mezzo secolo. In un’intervista a Sette Sere del 2017, Mazzari ricordava il concerto di Vasco del 18 ottobre 1982: da quel momento il rocker spiccò il volo. "Si presentava in modo malandato, certo, faceva parte del personaggio e senz’altro c’era del vero in quell’immagine, ma dietro le quinte l’ho sempre trovato molto lucido. Vasco Rossi, per quello che l’ho conosciuto, era già 35 anni fa un cantautore di enorme talento e il successo gli ha dato ragione. Quando uscì Vita Spericolata la cantavano tutti, al Baccara faceva tre-quattromila persone, ma da noi aveva suonato anche prima. Il nostro era già un locale affermato, tanto che gli agenti ci facevano la corte".

I funerali di Primo Mazzari si terranno oggi alle 14 davanti al cimitero, poi la sepoltura nella sua Russi.

Lorenzo Priviato