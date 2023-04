Addio a Romano Rossi, studioso dell’ultima guerra

È morto, a 62 anni, Romano Rossi, noto per la carica di presidente dell’Associazione nazionale reduci del Gruppo di Combattimento ‘Friuli’ e per le numerose pubblicazioni sulla Seconda guerra mondiale in Romagna. Originario di Riolo e residente a Casola Valsenio con moglie figlio, Rossi era professionalmente attivo nella comunicazione aziendale. Era conosciuto per la presenza e gli interventi in occasione delle cerimonie commemorative dei Caduti e delle vicende dell’ultima guerra a Palazzuolo, Casola, Riolo e Zattaglia, nella valle della Sintria, che conserva il sacrario dei caduti del ‘Friuli’. Il sindaco Giorgio Sagrini lo ha ricordato così "A nome dell’Amministrazione comunale e della comunità casolana, esprimo, alla famiglia Rossi sincere e commosse condoglianze per la scomparsa di Romano. Una personalità di valore e prestigio della nostra comunità, impegnato con passione nella promozione dei valori della Resistenza e dell’antifascismo." Tra i suoi libri si possono ricordare ‘La Brigata Ebraica’ ‘Il Gruppo di Combattimento Friuli’ e, con Fabrizio Tampieri, ‘La battaglia per la Gotica’; ha curato con Gaspare Mirandola il libro fotografico ‘Riolo dei Bagni 1944-1945’. Rossi ha anche pubblicato ‘Alfredo Oriani, fotostoria di un mito’ e, con Paolo Grandi, ‘Una corriera per la valle del Senio’.

b.s.