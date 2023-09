Addio a Rositano Tarlazzi: "Una vita per la comunità"

È morto ieri a 76 anni, dopo una breve malattia, Rositano Tarlazzi ininterrottamente dirigente politico e amministratore del Comune di Cotignola dal 1970 al 2006 e vice sindaco per tre mandati, durante la legislatura del sindaco Walter Sacchetti e le due del sindaco Giovanni Ceroni. Lascia la moglie Severina e i figli Tania e Yury. "Rositano – ricorda il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari – non nascondendo la commozione, dal 1970 ai primi anni Duemila ha ricoperto ogni tipo di incarico nell’amministrazione comunale e si può ben dire che abbia speso tutta la sua vita per gli altri e per la comunità. La notizia della sua morte mi riempie di tristezza perché è stato proprio lui ad introdurmi nella politica e in seguito ho ricoperto nel 2006 la sua carica di vice sindaco, quando lasciò il Comune per divenire consigliere provinciale sino al 2011".

La passione per la politica è stata per Tarlazzi il filo conduttore della sua vita e dopo aver frequentato a Roma la scuola di Partito del Pci si è dedicato interamente a Cotignola, spendendosi con generosità per la sua comunità e ricoprendo per decenni anche la vice presidenza dell’Istituto oncologico romagnolo. Stimato e benvoluto da tutti a Cotignola dove aveva attraversato tutte le stagioni e i cambiamenti del suo partito fino al Pd la notizia della sua morte ha destato sconcerto e tristezza in tutti, compresi i suoi antichi avversari politici. "Ho conosciuto Rositano Tarlazzi nel 1976, quando sono entrato in Consiglio comunale a Cotignola lui nel gruppo comunista – spiega Tiziano Conti – e io in quello democristiano. Lo ricordo come una persona appassionata del suo paese, impegnato a cercare le soluzioni migliori per la comunità. Siamo rimasti in contatto fino al 1990, quando io ho terminato il mio impegno in Comune, che lui ha continuato per almeno altri 15 anni, ricoprendo diverse volte l’incarico di assessore e quello di vice sindaco. Erano altri tempi – continua – la politica era vissuta con passione e impegno. Anche se le differenze ideologiche erano forti, i rapporti umani erano vissuti con intensità e impegno a favore della propria comunità".

Cordoglio anche dal sindaco di Lugo, Davide Ranalli che ha ricordato il suo impegno politico e nello Ior. E ha ringraziato Tarlazzi: "In tutto quello che ha fatto ha messo cuore, passione, ironia. Aveva esperienza e consapevolezza ma non le custodiva con gelosia, te le donava perché, al fondo, credeva nei giovani in modo non retorico e ti insegnava tutto. Esprimo condoglianze ai suo cari".