Addio a Savini, prof del Ginanni

Si è spenta improvvisamente, a causa di una malattia che le ha rubato all’improvviso il tempo che aveva davanti. Nel cuore dei suoi alunni, però, resterà il ricordo del suo sorriso e dei suoi insegnamenti. Annalisa Savini Casali, 59 anni, lavorava come professoressa di geografia all’Itc Ginanni, dove ieri mattina la notizia della sua morte si è diffusa lasciando colleghi e studenti sbigottiti. "Ha ricoperto all’interno del nostro istituto un ruolo significativo come docente e come funzione strumentale dell’orientamento – ha scritto la preside ieri –. Voglio ricordare il suo slancio contagioso e la sua grande generosità". E la ricorderanno anche le tre ex alunne che nel 2017 accompagnò, assieme a una collega, sul cammino di Santiago. "Era una donna molto effervescente, entusiasta della scuola e della vita, dei ragazzi – è il ricordo di una collega –. Amava molto anche la musica e il teatro".

Annailsa Savini Casali lascia il marito e due figli.