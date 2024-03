Addio a Sergio Roncucci. Un’amicizia nata nel nome di Dante

Giorni fa è morto a Milano Sergio Roncucci. Nato a Ravenna nel 1934, studiò al liceo artistico, all’Istituto Geometri e a Ca’ Foscari a Venezia e una volta lasciata Ravenna, dove aveva lavorato alla Soia di Serafino Ferruzzi, sbarcò in Lombardia ricoprendo incarichi importanti fra i quali quello di dirigente e consigliere delegato presso la Fininvest. La mia amicizia con Sergio è nata nel nome di Dante e risale a pochi anni fa quando mi contattò perché voleva raccontarmi alcuni particolari inediti della vicenda delle ossa di Dante. La sua famiglia era molto amica di don Mesini, ’il prete di Dante’, e mi raccontò che un giorno lo videro arrivare a casa con una cassetta. Sergio, che all’epoca aveva dieci anni, ricordava che don Mesini si portò l’indice della mano destra sulle labbra per dire che quanto stavano vedendo doveva passare sotto silenzio. Le ossa di Dante, infatti, erano in pericolo perché Hitler intendeva erigere in Germania un grande Pantheon per raccogliere i più grandi del mondo e nella lista era compreso anche Dante.

Venuti a sapere dai servizi segreti americani dell’imminente pericolo, Bruno e Giorgio Roncucci, rispettivamente padre e fratello di Sergio, e il mitico custode della Tomba di Dante Antonio Fusconi prelevarono da una tomba abbandonata del cimitero alcune ossa e nella notte fra il 22 e il 23 marzo del 1944 nascosero la cassetta con le ossa ’vere’ e la sostituirono con una ’falsa’ . Nel frattempo, sempre secondo Roncucci, le Ss trafugarono le ossa e le portarono a Berlino e quando si accorsero della beffa era tardi, la guerra era ormai alla fine e avevano altro a cui pensare.

Quella di Sergio è una famiglia storica di Ravenna. Il babbo Bruno era un noto maestro elementare e il fratello Giorgio, futuro medico dell’ospedale, nel settembre del 1943 si recò in bicicletta da Rimini a Bari quindi a Napoli, insieme ai suoi compagni antifascisti Antonio Farneti, Celso Minardi, Matteo Savelli, Quinto Sirotti e Ennio Tassinari aderì al primo nucleo dei volontari italiani dell’Organizzazione Resistenza Italiana istituita per combattere a fianco degli Alleati. Sabato scorso le ceneri di Roncucci sono state tumulate a Ravenna nella tomba di famiglia. Mancherà agli amici e ci mancheranno le sue storie, che raccontava quando ci dava appuntamento alla ’Gardela’ insieme all’amico Gianni Rivalta. Riviveva in quelle occasioni la Ravenna del bel tempo che fu, senza inutili nostalgie ma solamente per il piacere di raccontare e per consolidare amicizie alle quali Sergio teneva molto.

Franco Gàbici