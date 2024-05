Addio a Sergio Soli, il maestro torniante. Lavorò con Zauli e Sassi

Nella giornata di ieri, a 86 anni, è scomparso Sergio Soli, una delle massime icone della ceramica faentina. Per oltre un settantennio Soli ha infatti lavorato alla ‘foggiatura’ dell’argilla, antico mestiere che trasforma una massa informe di creta in un fine vaso o una delicata realizzazione. Soli è stato una vera personalità nel mondo della ceramica, che lo ha portato a lavorare, non solo nella sua lunghissima carriera durata oltre settant’anni, per grandi ceramisti che si avvalevano della sua maestria ma anche nell’ambito di tutte le manifestazioni legate al mondo della ceramica. Indimenticabili le sue partecipazioni al Mondial Tornianti che lo vedevano, per pura passione, aggirarsi nelle lunghissime sessioni di lavoro tra i torni dei ceramisti che arrivavano a Faenza da tutto il pianeta, sempre con il sorriso e l’immancabile metro tra le mani per registrare le misure dei pezzi che realizzavano. Soli si è formato all’istituto ‘Ballardini’ specializzandosi poi in foggiatura al tornio, materia che ha insegnato in diversi istituti d’arte, a Urbino a Reggio Emilia e per quasi 25 anni nel ‘suo’ Ballardini. Impossibile elencare i ceramisti per i quali ha lavorato, da Carlo Zauli a Panos Tsolakos fino a Ivo Sassi, per il quale stampava cubi e cilindri, per poi arrivare nella bottega di Gino Geminiani dove conobbe quella che divenne l’amica di sempre, Mirta Morigi, con la quale ha collaborato per oltre dieci anni. "Con la sua scomparsa – sottolinea il sindaco Massimo Isola – perdiamo un maestro torniante ma anche una bellissima persona, sempre gentile e disponibile con tutti. Ricordo con affetto Sergio che ho frequentato nel corso del tempo, da assessore e presidente dell’Ente ceramica e dell’Aicc; è stato uno dei pilastri dell’organizzazione del Mondial Tornianti dove era sempre lì, in prima fila, a dare assistenza ai concorrenti e a trasmettere la sua sapienza. Una persona che mancherà tanto e non solo al mondo della ceramica". Soli lascia la moglie, Paola Rossi, e le figlie Prisca, Anna Lita e Selene.