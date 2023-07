Addio a Silvano Mazzoni, medico specialista e attivo nel volontariato

Medico specialista e attivo nell’associazionismo e nel volontariato per tutta la vita. Si è spento a 91 anni, Silvano Mazzoni, neuropsichiatra, libero docente di malattie nervose e mentali all’Università di Ferrara, fondatore e Primario per vent’anni del primo reparto di Neurologia della Romagna a Faenza, poi Direttore sanitario dell’ospedale e Coordinatore dell’USL 37. Negli anni ‘90 fu Direttore della clinica psichiatrica Villa Azzurra di Riolo terme, poi Direttore sanitario di Villa Serena a Forlì, infine di Villa Stacchini a Faenza.

Fu molto attivo sul fronte dell’associazionismo e del volontariato. Ha ricoperto la carica di Presidente del primo Consiglio di Istituto del Liceo classico E. Torricelli, in attuazione dei decreti delegati, poi degli Istituti di S. Umiltà. Alle monache è stato legato da paterna amicizia e per loro è stato direttore responsabile del periodico Humilitas. Negli anni ‘70 con gli amici Francesco Bandini e Giovanni Coppari, Preside dell’Istituto professionale di Faenza, diede inizio all’esperienza pionieristica dell’integrazione dei portatori di handicap nel mondo del lavoro. Fu presidente dei Medici cattolici, dell’Accademia torricelliana, dei Lions, associazioni per le quali ha sempre profuso grande impegno e dedizione. Le esequie si terranno domani alle 11 nel santuario del Ss. Crocifisso dei Frati minori cappuccini a Faenza.