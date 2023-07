Addio a Silvano Rovida, anima della Pantofla

Dopo una lunga malattia è morto a 79 anni Silvano Rovida, presidente dell’associazione culturale ‘La Pantofla’ di Cervia. Un uomo al centro del Borgomarina, dell’attività dell’associazione e del mondo della marineria. Sempre sorridente, delicato nei modi, Silvano Rovida è stato degno rappresentante dell’associazione, che negli ultimi anni ha guidato tessendo rapporti e legami con altre città, impegnandosi per tramandare la tradizione della marineria e riportare in vita Lancia Maria, la barca storica alla quale lui, insieme agli amici dell’associazione, teneva moltissimo. Sempre presente agli eventi importanti e identitari della città, Rovida era un uomo che sapeva sviluppare idee e garantire all’associazione la vitalità che la contraddistingue. Senza di lui il Borgomarina perde una colonna. A esprimere le condoglianze anche il sindaco di Cervia Massimo Medri: "È mancato un caro amico, una persona che ha sempre dato tanto alla nostra Cervia. Fino all’ultimo si è impegnato fino in fondo e non si è mai tirato indietro, neppure nei momenti più difficili, svolgendo fino alla fine il suo ruolo di presidente del circolo pescatori ’La Pantofla’, una delle associazioni culturali più prestigiose e attive della nostra città. Silvano è sempre stato un uomo di profonde doti umane che ha vissuto una vita piena di amore e passione per Cervia e per il Borgomarina, che considerava la sua seconda casa. Una figura di riferimento per tante persone e tanti cittadini, molto amato e sempre ricambiato con stima e affetto".

I funerali si svolgeranno domani mattina, con messa alle 10 nella chiesa della Madonna della Neve alla Malva. La salma sarà poi trasportata verso il crematorio di Ravenna. Tanti i messaggi di condoglianze: "Il Circolo Pescatori Cervia è in lutto per la scomparsa del Presidente Silvano Rovida. Sentite condoglianze alla famiglia da parte di amici e volontari dell’associazione culturale". Anche l’ex sindaco di Cervia Luca Coffari esprime le sue condoglianze: "Che notizia terribile, Silvano era una persona generosa che ha dato tanto alla nostra comunità, con entusiasmo e passione ha guidato il circolo dei pescatori, portando il nome e l’allegria di Cervia in tutta Italia e in Europa. Mi mancherai Silvano". "Una notizia terribile, anche se sapevamo della sua salute precaria – scrive il presidente del consiglio comunale Gianni Grandu –. Silvano era una persona generosa straordinaria con doti di rara umanità. Ha dato tanto alla nostra bella comunità, con entusiasmo e passione e con una grinta unica ha guidato il circolo dei pescatori, portando il nome e l’allegria di Cervia in tutta Italia e in Europa".

Rovida lascia la moglie Maria Rosa e i figli Sergio e Davide.

Ilaria Bedeschi