Addio a Tarcisio Raccagni patron del ’mito’ Gigiolè

Ieri mattina è morto ad 80 anni, in ospedale a Faenza, Tarcisio Raccagni, famoso ristoratore brisighellese, patron del Gigiolè, soprannome del padre Luigi che nel 1956 aprì il ristorante che si affacciava sulla piazza principale di Brisighella. Alla sua scomparsa nel 1959, i due figli, Tarcisio e Nerio, ne proseguirono l’opera, dando lustro al locale e alla loro cucina insieme alla mamma Maddalena, ricca dell’esperienza fatta nella cucina del cardinal Lega.

Nerio sempre in viaggio a raccogliere notizia ed esperienze gastronomiche con piatti che Tarcisio cercava di ricreare, personalizzandoli e adattandoli alla loro clientela. Un’attività condotta in coppia fino alla metà degli anni ‘70 quando Nerio assunse la gestione di altri locali. Tarcisio, rimasto titolare del Gigiolé, a cavallo degli anni ‘70 ed ‘80 fu tra coloro che rifondarono la nostra cucina, riprendendo in mano il filo che si era spezzato con l’abbandono di una tradizione culturale ricca di contributi popolari. Il Gigiolé diventa così il tempio di una ritrovata cucina del territorio, ingentilita dalla sapienza gastronomica di Tarcisio che accoglie gli ospiti e presenta i suoi piatti con il sorriso garbato dei saggi e dei sapienti che trovano ragione di vivere con entusiasmo dispensando piacere e felicità Il Gigiolè si afferma nel panorama della ristorazione nazionale sull’onda dei riconoscimenti delle guide gastronomiche, tra cui una stella Michelin dal 1978 al 1984.

Indimenticabili sono i piatti ‘Del Buon Ricordo’, come il capicollo con scalogno, la spoia lorda e il castrato al forno con gnocchetti di patate e verdure. Un suo piatto della tradizione brisighellese, la zuppa d’aglio fresco, venne citato in un libro da Patricia Cornwell che l’aveva apprezzato durante un soggiorno a Brisighella. Ma ciò di cui andava più fiero Tarcisio Raccagni nei suoi 50 anni di attività è quanto aveva fatto per Brisighella: "Con la nostra cucina, io e mio fratello Nerio, abbiamo contribuito a portare il nome di Brisighella oltre i confini locali e a far conoscere i nostri prodotti, alcuni dei quali nati dalle nostre iniziative. Come gli oli extravergini di oliva Brisighello, Nobil Drupa e Orfanello, il formaggio conciato e il prosciutto di castrato".

Nel 2006 Raccagni chiuse il ristorante non trovando più motivazioni: "Bisogna considerare – confessò – che non ho più seguito in ambito familiare perché mia moglie e mia figlia fanno altri lavori ed anche che sto per raggiungere ben 50 anni di attività". E aggiungeva con un pizzico di polemica: "Inoltre non condivido la politica turistica messa in campo nella nostra zona negli ultimi tempi, né mi soddisfa l’evoluzione che ha subito il settore della ristorazione". Quindi si ritirò al Casone di Ponte Nono, un’antica casa padronale di campagna posta tra Brisighella e Fognano.

Qui ha continuato a dispensare il suo sapere gastronomico agli amici che andavano a trovarlo per ricordare materialmente i piatti e l’atmosfera del Gigiolè. Tarcisio Raccagni lascia la moglie Valeria, la figlia Michela e la sorella Velda.

Il funerale si svolgerà domani, alle 15,30, nella Chiesa dell’Osservanza di Brisighella.

Beppe Sangiorgi