Addio a Ugo Baldrati, presidente degli Amici di Chartres

È morto Ugo Baldrati, il presidente dell’associazione Amici di Chartres. Appresa la notizia il sindaco Michele de Pascale e l’assessore alle Politiche europee e Cooperazione internazionale Annagiulia Randi hanno espresso il loro cordoglio in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

"L’attuale legame con Ugo Baldrati – spiegano il sindaco e lì’assessore in una nota – era determinato dal suo ruolo di presidente dell’associazione Amici di Chartres, costituita a seguito del gemellaggio tra Ravenna e la città francese, ma Baldrati è stato per tantissimi anni anche un dipendente del Comune di Ravenna, dove ha lavorato fino al 2009 in qualità di dirigente del servizio appalti e contratti, lasciando in tutti il ricordo di un professionista e di una persona molto competente, attenta e disponibile. Qualità che aveva poi messo totalmente al servizio dell’associazione Amici di Chartres, città della quale era innamorato e profondo conoscitore, tanto da aver tenuto delle lezioni sulla sua cattedrale. Siamo vicini alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato e apprezzato".