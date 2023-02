Addio a Umberto Lanzoni, per molti anni insegnante all’Ipsia

Si terrà oggi pomeriggio a Conselice l’ultimo saluto all’ingegnere e professore massese Umberto Lanzoni, spentosi lunedì scorso all’età di 76 anni in seguito a un grave malattia.

Originario di Massa Lombarda, attualmente risiedeva a Conselice. Dopo aver conseguito, all’inizio dell’estate del 1965, il diploma di maturità al liceo scientifico Gregorio Ricci Curbastro di Lugo, ha insegnato per molto tempo all’istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato (Ipsia) di Lugo. Sono tanti gli studenti della Bassa Romagna che lo ricordano e per il quale è stato un punto di riferimento. Negli ultimi anni inoltre ha continuato a darsi da fare in ambito scolastico, come bibliotecario al polo tecnico professionale Stoppa.

Oggi si svolgerà l’ultimo saluto, con partenza alle 14.15 dalla camera mortuaria di Conselice (situata presso l’ex ospedale di via Selice) da cui si andrà direttamente all’area crematoria di Molinella.