Addio a un cronista di razza L’ultimo dono di Marcello: qualcuno vedrà con i suoi occhi

di Nevio Galeati e Carlo Raggi

Ciao Marp… Aspetta, però: come ti salutiamo? Marp era il tuo nome informatico…ci rivolgiamo al collega o all’amico? Non è facile distinguere le due cose perché, in tutti questi anni, si sono mescolate; e, lo sai, è una roba rara, sul lavoro. Invece quella redazione lì, nata in via Corrado Ricci, al 29, scala B secondo piano, dove nel 1981 sei arrivato da Ferrara, quando scrivevi di sport; e cresciuta in via Salara, è stata una squadra vera (il capo era Uber Dondini) nella quale affetto, stima e fiducia si sono scambiate come fossero figurine. Senza frizioni o mal di pancia? Su, lo sappiamo: certo che no. Ma, proprio perché eravamo amici abbiamo superato quei momenti per ripartire più uniti.

Al giornale sei sempre stato dalla parte dei lavoratori e hai seguito, raccontato e interpretato le grandi lotte sindacali, il mondo dell’industria e dell’agricoltura; la sanità, la tutela dell’ambiente e degli animali… Però non ha senso fare l’elenco, sul serio. A dicembre avresti doppiato i quarant’anni da professionista: quante cose hai visto e scritto? Infinite, appunto: per farsi un’idea basta sfogliare, in biblioteca, le annate d’oro del Carlino; e non solo cercando la tua firma, ma il tuo modo di scrivere, sempre riconoscibile. Memorabili gli anni della resistenza alla concorrenza di ben due altri quotidiani sbarcati a Ravenna a fine 1989, i tuoi scoop che ogni giorno li mettevano in crisi. Che poi, nella “cucina” quotidiana, eri l’esempio della metodicità e dell’attenzione; questa serietà trapelava appena, fuori delle mura dei nostri uffici. Perché contava il risultato, contava che il “nostro giornale” fosse fatto per bene, non quanta fatica fosse stata necessaria.

D’accordo: anche se ci provavamo sempre, a volte qualcosa usciva un po’ dispari; ma il tuo impegno era costante. Quanto hai penato, per dirne un’altra, per farci entrare in testa come funzionavano i computer, la nuova grafica, gli archivi elettronici?

Per farlo capire a noi, figli della Lettera 32 e dell’Olivetti 98? Una pazienza infinita (oltre qualche rimbrotto, va da sé). E fuori da lì? Lo sanno, gli altri, delle serate al karaoke, a cena, insieme; o davanti al televisore a seguire la finale di Sanremo (mannaggia se ti piaceva Irene Grandi…) o a rivedere il Vhs de “Il silenzio degli innocenti”? Fra sigarette e vino, com’era giusto fosse. Poi come tu riuscissi a non impregnare i vestiti di fumo non siamo mai riusciti a capirlo; noi, normali, sembravamo posaceneri usati, a fine giornata. No, gli altri non lo sanno. Hai meritato la stima dei lettori e della città; ti sei fatto una manciata di nemici (altrimenti che giornalista saresti stato?); alcuni potenti, che hanno picchiato duro; ma non ti sei fermato.

Forse ti sosteneva l’amore per le foto naturalistiche; per gli animali, come Pepotto, che ti ha preceduto di pochi mesi nell’altra vita; di certo sei riuscito a farti voler bene, al di là del lavoro. Cerignola, dove sei nato, è lontana. Adesso, per te, è diventata lontana anche Ravenna. Ci mancherai, Marcello. Tanto.