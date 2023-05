Addio a uno dei protagonisti del porto Muore a 81 anni Vittorio Martini

E’ scomparso, a 81 anni, Vittorio Martini, uno dei protagonisti della storia del porto ravennate. I funerali si terranno domani alle 10,30 nella chiesa di Cortina di Russi per poi proseguire per il locale cimitero. Martini iniziò a lavorare a 14 anni alla Viglienzone, al suo fianco aveva Umberto Riparbelli, 21enne, poi diventato uno dei principali spedizionieri doganali ravennati, attività portata avanti oggi dalla figlia Alessandra. Fin dall’inizio dello sviluppo del settore oil&gas al largo di Ravenna, Vittorio Martini divenne uno dei maggiori esperti in materia di documentazione doganale legata al settore. Con Gianfranco Fiore fu certamente uno dei precursori delle attività legate alle piattaforme che, a quei tempi, venivano assemblate in mare e non in cantiere e, quindi, poi trasferite nello specchio di mare dove avveniva l’estrazione del gas. Martini, Fiore, Cirilli, Riparbelli, Belletti erano in quei decenni gli operatori portuali più attivi.

La ‘Martini Vittorio’, che oggi ha sede nel centro direzionale Sapir e conta su una ventina di dipendenti, nacque nel 1975. Vittorio le diede vita con il fratello Eglio. Fu Vittorio ad avviare la prima linea di container con la Zim, la compagnia di Stato di Israele, così come individuò nel Donbass, in Ucraina, il luogo da dove importare l’argilla di miglior qualità, traffico continuato fino all’invasione russa. Da iniziale casa di spedizione, peraltro specializzata nelle operazioni doganali, nel 2014 la ‘Martini Vittorio’ diventa anche agenzia marittima. Con Norberto Bezzi e Paolo Monduzzi, Martini 32 anni fa costituì un consorzio per l’espletamento delle formalità doganali, consorzio che oggi continua con la partecipazione di Martini, Sagem e Viamar. "Ci ha fatto estremamente piacere – commenta Eglio Martini – aver visto venire in camera mortuaria per un ultimo saluto a Vittorio tanti ex dipendenti che hanno lavorato con noi in questi quasi 50 anni di attività".

La ‘Martini Vittorio’ oggi è condotta da Eglio assieme alla figlia Roberta per la casa di spedizione e all’altro figlio Mauro per l’agenzia marittima Intercontinental.

lo. tazz.