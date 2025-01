Addio a Valentino Marzolla. Era il presidente del Godo

Il calcio ravennate perde una delle sue colonne, un grande e fine conoscitore del mondo del pallone bizantino. È venuto a mancare, infatti, il presidente dell’Ac Godo, Valentino Marzolla, cui la squadra, sabato scorso, aveva dedicato – anche con un lungo video sui social – la vittoria di sabato scorso contro il Wild Bagnara. Marzolla è stato uno dei pilastri storici del Godo: nato nel 1939 è stato prima dirigente del sodalizio fondato nel 1973 sotto la gestione Allegri, poi da vent’anni a questa parte storico ’Pres’ del club rossoblù. "Perdiamo un pezzo di storia del calcio godese – si legge in un comunicato della società – e un protagonista del calcio dilettantistico ravennate. Appassionato e schietto, profondo conoscitore del movimento calcistico. Nell’ultimo periodo, nonostante le difficoltà di salute e con i disagi provocati dall’alluvione, era riuscito a tenere viva l’Ac Godo e realizzato con le altre realtà sportive di Godo eventi di promozione della pratica sportiva come La Festa dello Sport. Nonostante la retrocessione dalla Seconda, si era ripromesso, con entusiasmo, di riportare la squadra nella categoria superiore e dare continuità all’attività calcistica sul territorio, ipotizzando anche una riapertura del settore giovanile. Sostenitore dei valori sani dello sport era fiero della conquista della Coppa Disciplina ottenuta col club".

Sotto la sua gestione, il Godo ha praticamente sempre giocato in Seconda Categoria, conquistata per due volte sul campo, la prima proprio al debutto da presidente, vincendo il campionato di Terza Categoria sia nella stagione 2007-2008, sia nel 2009-2010 con un’immediata risalita in Seconda. E anche quest’anno ci avrebbe riprovato e aveva come sempre appoggiato la costruzione di una squadra vincente che ora è seconda in campionato ad un punto dalla capolista San Zaccaria, ma avendo già riposato.

Lo ricorda anche il Johannes Donati, delegato provinciale di Ravenna della Figc Lnd: "Un uomo di calcio – ricorda lo stesso Donati – che ricordiamo con affetto: tutta la delegazione si stringe alla famiglia, innanzitutto, poi alla sua famiglia allargata che era l’Ac Godo. Naturalmente ci auguriamo che venga ricordato come merita una figura di riferimento del calcio ravennate come lui". Le esequie del presidente Marzolla si terranno domani, alle ore 10,15 presso la Pieve di Santo Stefano a Godo. Naturalmente la gara di domani, valida per il campionato di Terza Categoria, con il Junior Cervia è stata rimandata.

u.b.