Addio a Vittorio Fabbri, preside nei licei e all’Iti di Ravenna

"Persona equilibrata, di garbo, pacata, di grande equilibrio. Noi ragazzi lo stimavamo molto"; "il mio adorato preside. Una persona meravigliosa e con noi studenti speciale". I commenti sulla pagina Facebook che riporta della scomparsa di Vittorio Fabbri e i ricordi personali riassumono bene chi, ma soprattutto come, è stato per tanti "il preside Fabbri". Ha speso la sua vita nel mondo della scuola dove ha insegnato matematica e fisica a migliaia di studenti tra Ravenna, Faenza e Bologna mentre non sono pochi quelli che hanno avuto la fortuna di averlo come preside allo Scientifico e al Classico di Ravenna prima che chiudesse la sua carriera all’Iti. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di giovedì a seguito di una caduta nella casa che condivideva con la moglie Alessandra Benini. Vittorio Fabbri – che lascia anche il figlio Guido, avvocato civilista – si è spento all’età di 87 anni; era nato a Brisighella e ha chiesto di essere sepolto nella tomba di famiglia, un desiderio che moglie e figlio, dopo le esequie domani alle 14.30 in San Francesco, asseconderanno (da questa mattina la salma è alla camera mortuaria di Ravenna per un ultimo saluto).

Un amico che lo ha conosciuto e frequentato a lungo lo descrive così: "Pensava molto e parlava poco". Le sue vere passioni – raccontano la moglie e il figlio – erano la fisica e la matematica, e a partire dagli anni ’80 del Novecento, il mondo dell’informatica. "Fu uno dei primi ravennati – ricorda il figlio Guido – a comprarsi un pc e l’informatica restò sempre un suo pallino". Al pomeriggio, finiti gli impegni scolastici, passava a salutare la moglie che per alcuni anni gestì, avendola rilevata da Mario Lapucci, la libreria Modernissima in via Corrado Ricci. In pensione da oltre 25 anni, Fabbri ha avuto modo di esercitare le sue due grandi passioni extralavorative: lo scopone scientifico e la vela. "Era un velista appassionato ma senza barca – ricorda il figlio – e trovava sempre un amico disposto a ospitarlo a bordo".

Giorgio Costa