Addio a Vittorio Portolani, allenatore di tante squadre

Calcio faentino in lutto per la morte di Vittorio Portolani.

Ex calciatore nel ruolo di ala destra, poi allenatore di Faenza calcio, Assi Faenza e tante altre compagini del territorio, Portolani aveva 79 anni. Di professione postino, era soprattutto noto per avere allenato tante squadre del settore giovanile manfredo, dagli esordienti agli juniores. Tra l’altro è stato il primo allenatore dell’attuale mister manfredo Agostino Vezzoli che lo ricorda così: "Era una persona di rara intelligenza, cultura e sensibilità. Conoscitore del calcio come pochi, ha insegnato a centinaia di bambini, me compreso. Una figura insostituibile per la crescita sportiva e personale". Le esequie avranno luogo oggi dalle 14.30 nella chiesa di Santa Maria Maddalena in piazza Bologna a Faenza.

Gabriele Garavini