Addio a Zaccaria Ex presidente dei podisti

Si è spento sabato sera in ospedale Gianni Zaccaria detto ’Gianò’, 83 anni, fondatore e per molti anni presidente della società Podistica di San Pancrazio. Da tempo soffriva di problemi di salute, che alla fine ne hanno causato la morte. Ha lavorato a lungo come metalmeccanico, ma soprattutto era noto per il suo impegno nel mondo del podismo. Era stato lui, infatti, a fondare l’associazione di San Pancrazio ben 47 anni fa, di cui è stato il presidente per 43 anni. Quattro anni fa la palla è passata a Silverio Baldi, che ora lo ricorda con grande affetto: "Era partito con un piccolo nucleo, 3 o 4 persone – dice – mentre ora i soci sono 150. Era un grande appassionato. Correndo e camminando insieme per mezzo secolo, col suo entusiasmo e la sua generosità, ci ha saputo alleviare dalle fatiche della vita". Lascia la moglie Giuliana e il figlio Fabrizio.