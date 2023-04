Addio ad Alberto Lunardini, il re dell’Adriatico

È morto ieri mattina, all’età di 73 anni, Alberto Lunardini, il pescatore di Cervia simbolo della marineria cervese e pescatore dell’anello dello ‘Sposalizio del Mare’. Subito sono arrivate le condoglianze dal circolo pescatori ‘La Pantofla’, del quale Lunardini era una delle colonne portanti "Apprendiamo con profonda tristezza della morte di Alberto. Volontario storico della nostra associazione culturale e tassello fondamentale della nostra marineria. Ci stringiamo in questo triste momento di dolore a tutta la famiglia". Per quasi trent’anni a ogni ‘Sposalizio del mare’ è sempre stato lì, in acqua, accanto alla barca da cui avviene il lancio dell’anello: per tre volte è riuscito ad afferrarlo e lui, Alberto Lunardini, passerà alla storia perché uno degli anelli, quello che fa la differenza, fu lanciato in acqua da Papa Karol Wojtyla trentacinque anni fa, l’11 maggio del 1986. A 17 anni il primo ‘Sposalizio del mare’ perché, in fin dei conti, nonostante la gara sia durissima, ci si poteva divertire fino alla sera con il palo della cuccagna. Alberto ha rappresentato per Borgomarina una figura di riferimento. Il padre, Giacomo, era pescatore, ma morì quando Alberto aveva 11 anni.

Finite le medie andò a lavorare in un cantiere navale, da Fioravanti, riparando i pescherecci e costruendo pattini e mosconi. Poi a 21 anni prese il brevetto per istruttore di nuoto. Continuò facendo il bagnino di salvataggio per la Cooperativa e anche l’istruttore per i ragazzi. In inverno, invece, lavorava come camionista. Nel 1993 iniziò a fare a guidare il camion a tempo pieno fino alla pensione, nel 2011. Anche il figlio, Massimiliano, nel ’91 ha raccolto l’anello. E nell’albo d’oro ci sono altri tre Lunardini: zio Aldo nel 1929, poi due cugini, Giorgio nel ’57 e Antonio nel ’67. Uomo di mare, Alberto Lunardini lascia la moglie e un figlio e un grande vuoto nella comunità dei pescatori e della marineria cervese. Le esequie domani in Duomo alle ore 15.

Ilaria Bedeschi