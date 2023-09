Addio ad Antonino Arceri. Portò il diritto nello sport. Amava il jazz e la sua città

La battuta sempre pronta, fair play nell’approccio e sorriso sulle labbra. Con la morte di Antonino Arceri se ne va, all’età di 87 anni, un decano e uno degli avvocati storici di Ravenna. Oltre alla famiglia, lo ricordano nei tanti necrologi dirigenti e amici dell’Aci, Automobile Club Ravenna e dell’Acitour Service di cui è stato per anni presidente. In una delle ’Interviste della domenica’, del febbraio 2019, il nostro Carlo Raggi ricordava come Arceri fosse stato il primo in Italia, a fine anni Cinquanta, a cogliere lo stretto legame fra le regole dello sport e il diritto amministrativo, una strada che oltre 40 anni dopo ha aperto i Tar

alle controversie sul fronte sportivo, calcio in primo luogo.

Una strada che l’avvocato Antonino Arceri però non percorse, preferendo il diritto civile, familiare e matrimoniale, in un’epoca in cui la legge permetteva solo la separazione e la donna viveva il fallimento del matrimonio come una profonda lacerazione e taceva delle violenze e delle umiliazioni che subiva ad opera del marito. Socialista nenniano, Arceri fu anche protagonista attivo della vita politica e amministrativa cittadina, presidente a lungo del quartiere ‘Centro storico’ negli anni in cui si stavano delineando le linee del piano del traffico che vedeva residenti e commercianti sul piede di guerra. Ma erano anche tempi in cui la politica aveva uno spessore tale da dar vita, alla guida del quartiere, a un esperimento di ‘grande coalizione’ fra Pds, Psi, Pli e Lega.

Il padre Antonio medico pediatra, arrivato a Ravenna da Trapani, e la madre Ada, insegnante di lettere, Antonino Arceri ricordava, sfollato a San Michele, il passaggio del fronte, quando aveva otto anni, "il cielo di Ravenna illuminato dai bagliori dei bombardamenti notturni". Fra il ’43 e ’44 non interruppe la scuola, poi la laurea quadriennale in Giurisprudenza, "su e giù in treno da Bologna, con tempi di percorrenza ad oggi quasi invariati...". Nel 1958 la laurea in Diritto amministrativo dello sport: "Sono stato il primo in Italia ad affrontare questo tema. Era un modo nuovo di inquadrare le regole sportive, un’angolatura che permetteva di coniugare diritto sportivo e diritto ordinario.

All’epoca non potevo saperlo, ma ho aperto una strada per gli anni a venire", diceva nell’intervista, raccontando anche le sue simpatie socialiste, pur senza mai ricoprire cariche attive, e gli anni della lotta contro il traffico in centro storico e per dare maggiore peso ai consigli di quartiere. Arceri – in casa una biblioteca fatta giuridica di migliaia di libri – era anche innamorato del jazz e fu valente suonatore di clarinetto.

Il funerale avrà luogo oggi alle 11, con partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale civile per il crematorio. Non fiori, chiede la famiglia, ma offerte ad Opere di Bene.