Addio al chiosco dei dolci: "Verrà demolito"

Addio al chiosco di caramelle, dolciumi e bomboloni di viale Roma - frequentato da generazioni di cervesi e turisti: sarà demolito in occasione della riqualificazione del vialetto Rimembranze. Inutilizzato da anni, le condizioni in cui si trova non permettono un intervento risolutivo. Nel frattempo "la licenza è stata tolta dal piano delle licenze su suolo pubblico. A questo punto, visto anche lo stato del manufatto, il prossimo passo sarà demolirlo. In questo modo si darà anche più respiro all’ingresso del vialetto Rimembranze aumentandone la visuale per la sicurezza, favorendo una migliore attività della videosorveglianza e riorganizzando lo spazio in maniera più adeguata" fanno sapere dal comune di Cervia.

L’area sulla quale si trova sarà migliorata e saranno aggiunti dei punti di illuminazione per intervenire maggiormente sul fronte sicurezza. Il vialetto, infatti, è in una posizione strategica che collega viale dei Mille e viale Roma ma, soprattutto, sullo stesso si affacciano diversi edifici dedicati in particolare ai più piccoli. Tra questi: la palestra, la scuola di musica G. Rossini e i cortili della scuola primaria G. Pascoli e della scuola dell’infanzia E. Alessandrini. Nello stesso edificio delle scuole ha sede anche la biblioteca comunale M. Goia. In passato, il vialetto era stato segnalato diverse volte per la presenza di persone senza fissa dimora o di altri soggetti che infastidivano le persone di passaggio. Ma anche per la presenza di bottiglie vuote e rifiuti che la mattina, all’ingresso della scuola, genitori e alunni spesso si trovavano davanti. Una situazione che nel tempo si è cercato di aggiustare con interventi di abbellimento, illuminazione, arredo urbano e progetti culturali. Da alcuni anni il vialetto è stato, dunque, oggetto di attenzione proprio per la sua posizione centrale, anche nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza e prevenire situazioni di bivacco e degrado in genere. Sono stati inseriti arredamenti, illuminazione ma anche interventi di carattere culturale come i murales e altre esposizioni artistiche per renderlo maggiormente fruibile e non lasciarlo al degrado.

Ora, dato che nelle ore pomeridiane e serali il vialetto e il parco giochi sono anche un punto di aggregazione di ragazzi di diverse fasce di età, nella zona adiacente il viale dei Mille sono stati sostituiti i giochi e risistemate le panchine. Sul fronte della sicurezza è stato installato poi un sistema di videosorveglianza le cui immagini confluiscono nel sistema operativo della polizia locale. In questo modo la zona può essere costantemente monitorata con l’obiettivo di garantire più sicurezza a chi frequenta l’area – considerando che si tratta soprattutto di genitori con bambini, adolescenti e cittadini che passeggiano nel centro storico.

Ilaria Bedeschi