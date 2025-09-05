Addio al comandante Dondero: "Ora riposi in un porto sicuro"

"Ravenna e la comunità dei marittimi perdono un caro Comandante". Mauro Dondero si è spento martedì all’ospedale di Ravenna in seguito a una malattia fulminea che, questo il ricordo di colleghi e amici, "lo ha strappato ai suoi cari ed alla comunità del centro di formazione marittimi che è sempre stata la sua famiglia e con la quale ha condiviso tante gioie e dove ha saputo diffondere la sua passione per il mare con indomabile spirito di dedizione, lealtà e gioia contagiosa. Ci ha lasciato con la sua solita riservatezza e discrezione".

Con "la solitudine del Comandante che si trova sempre solo nel dover affrontare le sfide più difficili pensando sempre prima agli altri, trasmettendo sicurezza e tranquillità al suo equipaggio, nascondendo fino alla fine la sua condizione di salute che si è aggravata nel giro di poco tempo".

Storico Comandante di lungo corso di nascita genovese trasferitosi da oltre 40 anni a Ravenna, ha lavorato con diverse società armatoriali dedicandosi negli ultimi 20 anni alla formazione dei marittimi presso la società For Sea. La sua passione e il suo carisma unico ed inimitabile nel trasmettere il suo amore per il mare a tutti i suoi allievi lo hanno fatto amare da tutti i marittimi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo durante i corsi e di condividere con lui i momenti di formazione o le avventure per mare. Tantissime le dimostrazioni di affetto che sono arrivate sui social della scuola, da parte di tutti i marittimi che lo ricordano con tanto affetto e calore, come le dimostrazioni dalle varie associazione di comandanti. Ecco quanto arrivato dal Collegio Capitani di Venezia: "Alla comunità di For Sea di Ravenna, il direttivo e i soci dell’Associazione Navigazione Lagunare di Venezia si stringono a voi con le più sentite condoglianze per la perdita incolmabile del Capitano di Lungo Corso Mauro Dondero. Restano nella memoria di tutti noi i momenti condivisi con lui, i suoi racconti di mare che, come fari nella notte, illuminavano le pause con calore umano e passione autentica. La sua voce, capace di trasmettere emozioni e sapere, continuerà a fare rotta nei nostri ricordi, come un’eco che accompagna la navigazione. Che il suo spirito possa ora riposare in un porto sicuro, mentre noi custodiamo la sua eredità di vita vissuta tra le onde e trasmessa con generosità ai corsisti. Con affetto e profondo cordoglio, Il direttivo e i soci dell’Associazione Navigazione Lagunare".