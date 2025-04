Addio al dottor Giorgio Cantagalli, medico dentista e figura di spicco dello sport faentino

È morto a pochi giorni dal 94esimo compleanno il dottor Giorgio Cantagalli, tra i soci fondatori del Panathlon club Faenza nel 1991, figura di spessore nel mondo dello sport. Tanto che il Panathlon club Faenza gli aveva attribuito nel 2015 il premio Fair Play alla Carriera, per evidenziare l’attività svolta ispirata al rispetto delle regole scritte e non scritte dello sport. Nato a Faenza il 24 aprile 1931, Giorgio Cantagalli è stato un gentleman dello sport a cui si è sempre dedicato con grande impegno e passione oltre a essere un apprezzato medico dentista nella vita professionale.

Giovanissimo ciclista, vinse qualche gara su strada e su pista, prima per il Club Atletico Faenza e poi per la Corbari. Iniziò prestissimo a sciare, sulle colline faentine e poi a Campitello di Fassa. Vinse vari tornei sociali e romagnoli in Appennino, oltre ad alcuni campionati nazionali dei medici dentisti, in particolare a San Martino di Castrozza e a Cortina. Provò anche l’arrampicata sulle Dolomiti. Giorgio Cantagalli è stato anche tennista, socio del Club Atletico Faenza vincendo un campionato universitario. Coniugò la passione per il mare navigando sia in barca vela che a motore, e praticando con assiduità la pesca sportiva, sia subacquea che d’altura. Non più giovane si avvicinò al golf e, con l’aiuto di alcuni amici, fondò nel 1991 il Golf club Faenza ‘Le Cicogne’, del quale fu presidente fino al 2001. Rimasto vedovo un anno fa dopo la morte dell’amata moglie Mirella, Cantagalli lascia i figli Alessandro, Andrea e Antonio. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa dei Cappuccini.