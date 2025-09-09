Addio al prof. Cenacchi: "Una vita per gli altri"

È scomparso nei giorni scorsi, all’età di 94 anni, il professor Umberto Cenacchi, a lungo direttore del servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Civile di Lugo negli anni ’80. Il medico era noto in particolare per le sue attività sociali, al servizio della comunità e dei più deboli. Ricorda don Leonardo Poli che lo ha definito "uno dei santi della porta accanto": " il professore ha ospitato nel corso degli anni, assieme alla mamma, varie persone bisognose, tra cui anche una persona che era stata in carcere, facendola sentire come "di casa", dandole addirittura anche le chiavi della propria abitazione. Svolgeva il suo lavoro prestando particolare attenzione, oltre alle sofferenze dei pazienti, anche a quelle dei parenti – continua - facendoli per esempio entrare nel reparto della rianimazione anche non rispettando gli orari di visita per potere stare maggiormente accanto ai loro cari. Era molto attivo nell’ambito della Caritas e alla Casa della Carità. Nel periodo della pensione poi – continua - svolgeva servizio come volontario presso le farmacie per il Banco farmaceutico. Desiderava sempre il bene per gli altri – conclude don Leo - con semplicità e discrezione". La salma del professore è stata tumulata nella giornata di ieri presso il locale cimitero. Le offerte raccolte sono state devolute all’Associazione Amici della Caritas di Lugo.

Monia Savioli