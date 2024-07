Addio al professor Cesare Ronchi, noto ceramista e scultore

Si è spento all’età di 87 anni il professor Cesare Ronchi, noto ceramista e scultore nato a Imola. Già titolare della cattedra di Plastica presso l’Istituto d’Arte Ballardini di Faenza, istituto in cui Ronchi si diplomò nel 1959. Negli oltre quarant’anni di carriera ottenne numerosi riconoscimenti e premi in tutta Italia, distinguendosi per lo stile e per la lavorazione dei materiali tra cui bronzo e legno. Eseguì decine di opere e sculture di grandi dimensioni destinate ai luoghi pubblici, non solo della Romagna, tra cui l’opera situata nel percorso di S. Francesco all’interno del parco della chiesa di S. Maria Maddalena a Verona, un suo grande cavallo in bronzo fu donato all’Ospedale di Sant’Anna di Ferrara, realizzò inoltre una scala in bronzo per la Banca di Imola, ed un grande albero sempre in bronzo e ceramica destinato a Palazzo Vespignani a Imola. Una sua grande pala d’altare in terracotta, maiolica e bronzo inoltre si trova anche alla chiesa di San Giovanni Evangelista ad Ascoli Piceno. Suo inoltre il San Petronio sotto la loggia comunale di Castel Bolognese, realizzato in terracotta nel 2007. Nel 1991 realizzò anche per il comune di Faenza il ritratto di Gaetano Ballardini. I funerali si sono svolti ieri a Castel Bolognese, dove abitava e dove aveva sede lo studio. L’amministrazione comunale attraverso una nota si è unita al cordoglio per la scomparsa del celebre e apprezzato artista.