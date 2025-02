Addio al professor Tampieri, cultore del dialetto

È scomparso all’età di 87 anni il professor Domenico Tampieri, conosciuto anche con lo pseudonimo di Beppe. Una figura nota all’interno della comunità lughese e anche protagonista delle Tv locali dove spesso era ospite, insieme ad altri autori, per promuovere il sentiero lungo il quale si era sempre mosso, vale a dire la promozione della cultura e delle tradizioni. Insegnante di lettere in diversi istituti lughesi, Tampieri ha pubblicato, in particolare per i caratteri della Walberti edizioni, che ora non è più attiva, libri e raccolte, soprattutto di poesia. I versi, scritti in dialetto romagnolo, hanno tracciato i contorni del suo pensiero e fissato alcuni dei temi cari alla dimensione più autentica del territorio in cui è nato il 5 gennaio del 1938 e che ha lasciato pochi giorni fa, il 19 febbraio, dopo un periodo di ricovero presso l’Ospedale di Lugo. Titoli come "Lébar", "La frosta", "Gocce per un mare", "L’usignol", "I versi dell’anima", "Lo specchio", "Al barosal" e "La Cà ad Caplet" corredato dalle note storiche di Giuseppe Taroni e la prefazione di Natalino Guerra, ancora disponibili e rintracciabili presso le librerie online.

Per diverso tempo, anni fa, è stato fra gli organizzatori degli eventi culturali promossi dall’associazione "La Cà d’Caplet", a cui è dedicata una delle sue opere, e che si rifà al nome degli antichi proprietari di quello che oggi è stato trasformato in un locale lungo la strada che da San Potito porta a Bagnacavallo e che un tempo era noto come "Coroncina". Il piano superiore del ristorante era riservato all’attività dell’associazione, dedicata a concerti, presentazioni, incontri con personalità anche di spicco. Nonostante la vista non fosse più come un tempo, Tampieri non ha mai smesso di progettare nuove pubblicazioni. La sua intenzione, dichiarata alla compagna Marinella, poco prima che le sue condizioni si aggravassero, era di scrivere e pubblicare una serie di racconti. "Domenico non ha mai perso la sua vitalità, la sua freschezza e la sua ironia – ricorda la signora Marinella –. Doti che anche gli amici di una vita, come la poetessa alfonsinese, Hedda Forlivesi, gli riconoscevano appieno. I funerali di Domenico Tampieri che lascia le figlie Barbara e Cecilia, i generi Denis e Luciano e i nipoti Francesco, Giuliana e Pietro, si svolgeranno alle 10,45 di oggi (sabato 22 febbraio) presso la Chiesa di Barbiano, paese di origine, dove sarà tumulato nel locale cimitero accanto alla moglie, scomparsa da tempo.

Monia Savioli