Addio al Treno di Dante: niente più corse

Quel treno non passerà più. Il treno in questione è il Treno di Dante, il centoporte storico della Fondazione Fs che lungo la linea faentina dal 2020 al 2023 ha collegato Firenze a Ravenna. Attraverso un post sui social network gli organizzatori del Treno di Dante hanno comunicato "con grande dispiacere" la definitiva conclusione del progetto. "Vi ringraziamo per aver contribuito a renderlo un simbolo di connessione, cultura e passione – si legge –. La nostra avventura si conclude qui, ma i ricordi di questa bellissima esperienza continueranno a vivere nel cuore di chi ne ha fatto parte".

Il contenuto è stato pubblicato all’indomani della manifestazione organizzata dai comuni del Mugello e dai comitati dei pendolari per chiedere a Rfi più attenzione ed interventi sulla tratta, iniziativa a cui hanno partecipato anche le amministrazioni romagnole. La conclusione del progetto sarebbe da ascriversi proprio alle incertezze che hanno interessato il tratto ferroviario dal mese di maggio 2023. Troppo lunghi secondo gli organizzatori sarebbero stati i tempi per il ripristino definitivo della linea. Considerazioni a cui, come specificato, vanno aggiunte le difficoltà di un ritorno sul mercato turistico a distanza di due anni dall’ultima corsa. Insomma una impresa "impossibile" ricominciare dopo l’alluvione e il conseguente dissesto idrogeologico.

L’ultimo viaggio del Treno di Dante risale al 2023. Dall’inizio di aprile aveva trasportato 2824 passeggeri, prologo di una stagione estiva che si preannunciava promettente, come osservavano a suo tempo gli organizzatori.

Il progetto turistico ‘slow’ era stato realizzato non solo per unire territori ed eccellenze da una parte all’altra dell’Appennino ma anche numerosi soggetti con l’intento di promuovere il territorio. La società il Treno di Dante Srl era stata costituita nel 2018, ma solo nel 2021 erano iniziate le corse, quando il covid volgeva al termine. L’anno successivo però, stando ai numeri forniti, il treno turistico aveva trasportato oltre 7mila passeggeri nei mesi estivi. Circa 260 erano stati gli attori coinvolti per le esperienze proposte ai turisti, dei quali 13 musei, 3 società di promocommercializzazione dei territori (If, Ravenna Incoming e Mugel Travel), le Pro Loco dei comuni della tratta, oltre a 16 ristoranti, 25 hotel e 64 tour operator e agenti di viaggio. 1017 sono stati i pacchetti turistici venduti che comprendevano il pernottamento, mentre le esperienze guidate attivate tra Faenza, Brisighella e Marradi sono state 3436.

Importante è stato anche l’impegno nella promozione e nel marketing, che soprattutto "nel nord Europa e in Germania avevano identificato un target di clientela". Non erano mancate però anche le vendite di pacchetti oltre oceano. Anche la Regione Emilia-Romagna aveva investito sul progetto turistico, e alla vigilia della prima corsa erano stati annunciati investimenti per 500mila euro. Oggi la società costituita sarebbe in via di chiusura, e "le tre persone che lavoravano a tempo pieno sono state ricollocate" fanno sapere gli organizzatori.

Damiano Ventura

