Addio Alberto Longanesi, grande cooperatore

La figura e l’opera di Alberto Longanesi, classe 1941, sono difficilmente replicabili. È stato definito in tanti modi: forse il più pertinente è stato: “Il romagnolo che coltiva il deserto”. In lingua africana burkinabè, il Tengaogogo, il grande uomo. Nell’autunno 1971 aveva 40 anni, era stato co-fondatore della nascente Cooperativa di Bagnacavallo Copra (oggi Agrintesa), in cui era presidente e direttore del reparto frigoriferi. Nella sua vita è successo qualcosa: letto uno dei primi articoli a proposito di servizio volontario nel Terzo mondo, contatta l’associazione di volontari L.V.I.A. di Cuneo, affronta una preparazione e matura in totale segreto la sua decisione. Sconcertando amici, parenti e colleghi, annuncia la sua decisione e il 23 ottobre ‘73 parte per Donsè, (allora regione dell’Alto Volta, poi Burkina Faso, il terzo paese per povertà nel mondo), accompagnato dalla fede, e dalla reazione di sorpresa e stordimento di famiglia, parrocchiani, amici. Da allora, è difficile elencare tutto quanto ha realizzato in più di 30 anni di intensa attività in BurkinaFaso. Una casa- sede del gruppo dei primi volontari, un dispensario, un pozzo, un presidio sanitario (poi 3), farmacie, sale di ospedalizzazione. E inoltre corsi per aiutanti infermieri, operai (50). Si aggiunge poi al gruppo un’...