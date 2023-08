Addio Alida, ex consigliere ad Alfonsine

Saranno con tutta probabilità in tanti questa mattina, ad Alfonsine, a dare l’ultimo commosso saluto ad Alida Zannoni, ex consigliere comunale nonché ex responsabile della locale sede di Confartigianato, spentasi giovedì a soli 63 anni. Alle 9.30 avverrà la partenza dalla locale camera mortuaria situata in via Reale (presso l’ex ospedale) per l’area crematoria di Ravenna. Zanni lascia il marito Paolo. La notizia della prematura scomparsa di Alida ha suscitato grande impressione e profondo cordoglio. Davvero tanti i ricordi e le testimonianze di affetto nei confronti di una persona stimata e benvoluta, non solo dal punto di vista professionale ma anche a livello umano. "Ho appreso con grande dispiacere – ha dichiarato il sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani – della scomparsa di Alida. La ricordiamo sia nel ruolo più recente di consigliere comunale ma soprattutto per l’attività svolta per molti anni all’interno della propria associazione di categoria, ossia Confartigianato. Proprio in questa sua posizione di responsabile della sede di Alfonsine, quando ero assessore allo Sviluppo economico ho avuto modo di conoscerne ed apprezzarne le competenze in materia di attività produttive. Proprio in tale ambito, abbiamo avuto occasione di collaborare in tante circostanze: lo ‘sbuzzo’ e la capacità di creare iniziative era una sua grande qualità, basata sulla grande esperienza e competenza". A ricordare "l’amica Alida Zannoni" è anche Eugenio Fusignani, segretario Pri provinciale nonché vicesindaco di Ravenna: "Alida è stata consigliere comunale repubblicana ad Alfonsine. Le nostre strade si erano divise a fine 2020 per le divergenze sulla gestione dei vaccini, ma il rapporto umano e la stima erano rimasti inalterati. Lei, convintamente no vax, con grande coerenza si dimise dal gruppo Pri ma con altrettante lealtà, onestà intellettuale e rigore morale, si dimise anche da consigliere comunale per non ‘usurpare’ un seggio conquistato dall’Edera. Una lezione di stile che è lo stile Repubblicano che tutti i consiglieri e le consigliere cresciuti alla scuola dell’Edera conoscono e mettono in pratica".

Tra i tantissimi ricordi c’è infine quello di Laura Beltrami, capogruppo della Lista Civica ‘Per Alfonsine’ e amica di Alida: "Nella sua non troppo lunga vita, Alida ha saputo vivere intensamente ogni attimo. Curiosa, intelligente, acculturata, appassionata in ogni cosa che intraprendeva. Questa sua caratteristica l’ha fatta molto apprezzare nel mondo del lavoro, delle associazioni e della vita pubblica in generale. Dopo tanti anni d’impiego in Confartigianato dove ha dato l’anima per le imprese che seguiva, nel 2019, per le elezioni amministrative ad Alfonsine, ha accettato di collaborare con la mia lista civica ‘Per Alfonsine’, tanto da candidarsi a consigliere ed essere poi eletta in Consiglio Comunale. Non dimenticherò mai il suo entusiasmo mehsso da Alida in quella che per lei era una nuova e interessante avventura. Entusiasmo e voglia di fare che proseguì anche nella successiva campagna elettorale che mi ha visto candidata al consiglio regionale nel gennaio 2020. Questo suo modo appassionato di affrontare le problematiche della vita, ci ha purtroppo allontanato su alcune visioni per cui, con la coerenza e correttezza che sempre l’hanno contraddistinta, Alida diede le dimissioni da Consigliere Comunale. Questo non interruppe comunque i nostri rapporti personali e quando ho appreso la notizia della sua scomparsa, è stato uno choc per me e per tutti i componenti della lista civica".

Luigi Scardovi