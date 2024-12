Addio alla nonna d’Italia. Per lei una chiesa gremita

Oltre duecento persone si sono riunite ieri mattina nella chiesa di San Francesco per l’ultimo saluto a Claudia Baccarini, la ‘nonna d’Italia’ che si è spenta la notte di Natale. L’anziana era la persona più longeva del nostro Paese: lo scorso 13 ottobre aveva infatti compiuto 114 anni. Nella sua lunga vita ha avuto 10 figli e una cinquantina di nipoti e pronipoti. Il marito Pietro Baldi, scomparso nel 1998, è stato sindaco di Faenza dal 1951 al 1956.

Ieri la chiesa era gremita per l’ultimo saluto alla donna: durante la messa padre Franco ha ricordato che ha continuato ad andare a messa fino a poco tempo fa, accompagnata in sedia a rotelle. Oltre alla sua fede, nel corso della funzione è stato messo l’accento anche la sua passione per il ricamo, l’enigmistica e la musica. Amava lavorare a maglia e sapeva anche suonare il pianoforte: ancora in tarda età ricordava alcuni motivi di Mozart e Beethoven. Nel corso della sua lunga vita inoltre Claudia Baccarini è stata anche attiva nel volontariato faentino, dedicandosi agli altri.

Claudia Baccarini era nata nel 1910. La sua vita ha attraversato più di un secolo di grandi cambiamenti: due guerre mondiali, il boom economico, la guerra fredda, l’arrivo del nuovo secolo e poi, negli ultimi anni, anche la pandemia. Un’esistenza dedicata alla famiglia, numerosissima, che oggi è spalmata tra Italia, Stati Uniti e Oriente. Tanti parenti erano presenti ieri al funerale, arrivati a Faenza per dare l’ultimo saluto a una donna che tanti descrivono come lucida fino all’ultimo, energica e piena di energie, devota e piena di voglia di vivere. Era inoltre presente anche l’assessore comunale Massimo Bosi: e negli ultimi anni la giunta aveva partecipato ai compleanni dell’anziana, portando i saluti di Palazzo Manfredi.

Baccarini, che era la terza più longeva d’Europa e tra le dieci persone più anziane del mondo, era diventata la ’nonna d’Italia’ a novembre dell’anno scorso, dopo la morte di Domenica Ercolani, di Urbino, che era nata tre mesi prima di lei.