Addio alla statua del Passatore. Era già contestata dalle femministe

Il monumento al Passatore non tornerà al centro della rotonda di via Firenze. Sono passati nove mesi dalla notte fra il 7 e l’8 marzo scorso, quando un anonimo collettivo femminista – firmatosi al grido di "Il Passatore è passato e la Passatrice è passata di qui" – imbrattò con vernice scura il volto del brigante 800esco raffigurato al centro della rotonda. All’indomani dal raid la giunta comunale, pur prendendo formalmente le distanze dal gesto, aveva fatto capire che sarebbe stata aperta una riflessione sull’opportunità di avere all’ingresso meridionale della città una figura come quella di Pelloni, armata fra l’altro di fucile e cartucciera. I tempi infatti sono cambiati: il brigante ottocentesco da anni ha perso l’alone vagamente romantico di ‘Passator cortese’ (così lo definì Giovanni Pascoli) che circondava la sua memoria: grazie al lavoro degli storici la sua figura è ormai identificata con il barbaro delitto compiuto nella casa della famiglia Artusi la notte del 25 gennaio 1851, ricordato dal collettivo femminista nello striscione "Passatore stupratore – Geltrude Artusi non riposa". Il riferimento è alla violenza sessuale di gruppo compiuta dalla banda di Pelloni sulla giovane forlimpopolese nel 1851. La donna, sorella di Pellegrino Artusi, non si riprese mai più dalla choc di quella notte, che le costò conseguenze psichiatriche poi rivelatesi fatali. Le due sorelle si salvarono dalle violenze solo nascondendosi.

Il Comune – pur evitando riferimenti a Pelloni o al raid femminista – ha deciso infine di cambiare una volta per tutte il volto di quel tratto di città. Al posto dell’ormai scomoda icona rimossa mesi fa – un pezzo prodotto in serie che riprendeva il logo del Consorzio Vini di Romagna, presente con altre copie all’ingresso di cantine e aziende – verrà collocata una più sobria opera d’arte dedicata alla 100 Chilometri del Passatore, l’ultramaratona Firenze-Faenza che transita ogni anno da quelle parti, da scegliere attraverso un concorso. Il quale individuerà anche le opere che andranno a decorare altre tre rotonde nella parte settentrionale della città: quelle tra via San Silvestro e via Granarolo, tra via San Silvestro e via Pana e tra il cavalcavia e via Granarolo, dove campeggeranno monumenti dedicati rispettivamente a Faenza Città della Ceramica, alla Motor Valley e al Palio del Niballo. Le quattro opere vincitrici diventeranno poi di proprietà comunale, ed entreranno a far parte del Map - Museo all’aperto.

Filippo Donati