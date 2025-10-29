Addio alla storica macelleria: "Aperta da oltre 60 anni"

Avrebbe dovuto chiudere i battenti venerdì 31 ottobre, ma poi sabato scorso si è rotto il frigorifero. E così Gilberto Agostini, storico macellaio di Piangipane, ha abbassato la saracinesca in anticipo nel locale in via Piangipane 81. E ha voltato pagina: "Ho già consegnato la licenza e tutto – dice –. Sono andato in pensione. Ho valutato di tenere comunque aperto ancora, stare qui altri 5 anni... Lo avrei fatto, alle giuste condizioni. Ma ho fatto i conti e mi sono accorto che non ne valeva la pena. Percependo anche la pensione mi sarei ritrovato a pagare troppe tasse, sarebbe stato faticoso".

La macelleria di via Piangipane 81, che oggi porta il nome del suo titolare, è un locale storico: "La gente dice che era aperta da 60 o 70 anni, non so precisamente quanti – spiega Agostini –. Un tempo si chiamava ’macelleria Storo’, era rinomata per la carne di pecora e la nomea è rimasta fino a oggi. Sono arrivato nel 1986 o 1987, non ricordo l’anno preciso. Avevo poco più di 20 anni. La macelleria allora era come quelle di una volta, già un po’ datata: le celle in muratura, i balconi molto alti... Dopo qualche anno l’ho rinnovata tutta". Il paese di Piangipane è ’stretto e lungo’, disteso per poco meno di tre chilometri sulla provinciale 30, e storicamente c’erano attività filorepubblicane e altre filocomuniste, dice Agostini: "Il paese era come diviso a metà, la parte alta e la parte bassa. Chi frequentava una zona non frequentava l’altra e viceversa. Nel tempo le cose sono cambiate".

Agostini ha valutato di dare la macelleria in affitto: "Mi hanno chiamato in due, ma la macelleria è praticamente dentro casa mia: se fosse stato in un altro luogo avrei detto di sì, ma così non me la sono sentita. Proposte di acquisto invece non ne sono arrivate. A Piangipane comunque c’è un altro macellaio e c’è un supermercato, non penso che il paese ne soffrirà". Agostini, che negli anni ha preso anche casa a Piangipane, è originario di San Pietro in Trento: "Prima di arrivare qui lavoravo in una grande macelleria a Faenza. Qui c’era già un negozio e così ho deciso di prenderlo in gestione, le prospettive c’erano. Ricordo che sono arrivato che era luglio e ho investito molto inizialmente per l’avviamento... E ora ho dovuto pagare per chiuderlo. Come in tutti i posti, all’inizio ci è voluto del tempo perché la comunità mi accogliesse".

In questi anni è cambiato tutto: "Una volta c’erano i contadini che tre volte a settimana facevano il brodo. E che uccidevano le mucche per la carne – prosegue Agostini –. Ora quel mondo è sparito, la gente perlopiù lavora fuori. Il giro c’è ancora, ma la clientela si concentra il venerdì e il sabato: si vendono altri tagli di carne, non c’è più la nonna che fa il ragù o il brodo. E sono gli anziani a venire in macelleria, mentre i giovani non si vedono, come succede in tante attività".

E il futuro? Nebuloso. La chiusura, ora, è troppo fresca. "Al sindacato mi hanno detto che potrei continuare saltuariamenre a lavorare con la formula della manodopera occasionale. Valuterò cosa fare".

Sara Servadei