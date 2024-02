Addio all’artista Panos Tsolakos. Il celebre scultore e ceramista aveva 89 anni

È morto nel pomeriggio di ieri Panos Tsolakos. Il celebre scultore e ceramista avrebbe compiuto 90 anni il 25 aprile: il suo cuore ha battuto per l’ultima volta all’ospedale San Pier Damiano dopo un breve ricovero. Arrivato a Faenza dalla Grecia nel 1960, grazie a una borsa di studio, non aveva mai più lasciato la città, anche per via dell’amicizia sbocciata fra lui e Carlo Zauli. La sua ultima uscita pubblica aveva coinciso con la riapertura del Museo Zauli dopo l’alluvione, alcune settimane fa. Chi non lo vedeva da anni (Tsolakos faceva una vita molto ritirata, nella villa di famiglia nelle campagne di Errano) si sorprese nel leggere nei suoi occhi la commozione nel riveder rinascere le sale dove aveva trascorso lunghi pomeriggi insieme a Zauli. A rivolgergli un ultimo saluto è la curatrice Viola Emaldi, legata a lui da una profonda amicizia: "Panos aveva assistito all’inaugurazione dello studio di Zauli mezzo secolo fa, ed è riuscito ad essere presente alla riapertura dopo l’alluvione. Ci teneva moltissimo. Voglio ricordarlo per quello che era, un uomo pieno di vita, innamorato del suo tempo, il cui sguardo e la cui voce possente incitavano gli altri ad essere coraggiosi, a vivere la vita con poesia. Quando smise di fare ceramica lasciò una quantità di opere ancora grezze che siamo riusciti l’anno scorso a riportare fra gli studenti del liceo Ballardini, dove aveva studiato. Come succedeva a tutti coloro che ebbero la fortuna di incontrarlo, anche loro furono sedotti dalla figura di Panos: ricordo i loro cori per lui quando lo vedevano passeggiare per i corridoi del Ballardini. Se n’è andato prima che potessimo celebrarlo con le mostre che erano in programma per lui al Mic e al Museo Zauli. Se fosse qui gli direi quello che gli ho spesso ripetut: che la sua arte non ha mai smesso di essere fra di noi".

Filippo Donati