Addio alle armi. Morto Piero Errani, il tiratore che centrò due Olimpiadi

Ravenna sportiva piange la scomparsa di un atleta che ha partecipato per due volte ai Giochi Olimpici: si tratta di Piero Errani che proprio un mese fa ha compiuto 87 anni. È stato uno dei grandi portacolori della sezione concittadina del Tiro a Segno nazionale, che pure nel proprio palmares registra un oro ed un bronzo olimpici (Morigi e Matteucci nel 1932) e la partecipazione di Sofia Ceccarello a Tokio 2021 nella specialità dI Errani, la carabina-tre posizioni.

Errani, che era titolare di un negozio d’abbigliamento in via Cavour all’angolo con via Argentario, è stato dagli anni Sessanta il più accreditato e valente esponente del poligono di via Trieste così da meritare, anche attraverso qualificazioni internazionali, due chiamate olimpiche nel giro di un quadriennio: Monaco 1972 e Montreal 1976. In Italia era imbattibile nella carabina-tre posizioni (piedi, ginocchio, terra) vincendo nella sua carriera, durato una ventina d’anni, 24 titoli nazionali, prendendo parte a numerosi Mondiali ed imponendosi nei Giochi dei Mediterraneo di Smirne 1971 e Algeri 1975. Nel 1972, in cui si classificò trentesimo, era l’unica atleta ravennate alle Olimpiadi; quattro stagioni più tardi, confermò il piazzamento con la ‘chicca’ del sesto posto da ‘ginocchio’.

La sua fama, fra gli addetti ai lavori, durò a lungo in quanto detenne per quasi vent’anni il record italiano, dopo aver centrato per qualche tempo, anche quello mondiale. Di carattere riservato, Piero Errani collaborò col Tsn Ravenna fino ai primi anni Duemila, dispensando consigli ai giovani tiratori ed ai dirigenti concittadini della specialità.

Umberto Suprani