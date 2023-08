Addio all’ex barbiere Gulminelli, anima della sagra del Tortellone

Ha destato profonda commozione la scomparsa, avvenuta martedì a 81 anni, di Primo Gulminelli, storico barbiere della frazione conselicese di San Patrizio. Una persona stimata e ben voluta, che si è fatta apprezzare non solo dal punto di vista professionale ma anche a livello umano. Alla fine del 2011 aveva deciso, sia pure a malincuore, di concludere la sua lunga esperienza "sia – come aveva spiegato in un’intervista di Renzo Rossi, pubblicata su queste colonne – per l’usura degli anni che per essere più vicino alla mia famiglia. È stata senz’altro una decisione sofferta perché questo mio mestiere ha rappresentato una parte importante della mia vita. Non solo per un lavoro che ho svolto con tanta passione e che mi ha sempre gratificato, ma anche perché nella mia bottega batteva il cuore stesso della nostra piccola comunità".

Nato nel 1941 in una famiglia di braccianti, ‘e Barbìr’ a soli 12 anni iniziò a lavorare come garzone in una delle allora due botteghe di barbiere di San Patrizio. Fu lui stesso a scegliere quella di Edmondo Negri, un amico di suo padre, iniziando ad apprendere i primi rudimenti del mestiere. "Ricordo – proseguiva l’intervista – la prima impegnativa rasatura di una barba, un compito da fare tremare le vene e i polsi e che mi fece sudare le tradizionali sette camicie". Ottenuto il diploma di maestro di taglio, Primo Gulminelli svolse l’attività a Conselice, Massa Lombarda, Spazzate Sassatelli e Borgo Serraglio, per poi sistemarsi definitivamente con la bottega a San Patrizio dove, come detto, ha esercitato fino al 31 dicembre di dodici anni fa.

Lodevole anche il suo grande impegno nel volontariato, in particolare nell’ambito della sagra del Tortellone Sanpateiziese. "Ciao Barbiere, – recita un bellissimo e commovente post pubblicato ieri sul profilo facebook dell’omonima Associazione – , te ne sei andato in silenzio in una calda sera d’agosto, senza fare rumore, senza destare troppi sospetti, quasi senza volere disturbare. La Sagra era la tua creatura, della quale andavi molto orgoglioso e che non mancavi ogni anno di organizzare fino nei minimi dettagli, tutto da quella vetrina della tua bottega che si affacciava sulla piazza. Ti ricordiamo inoltre, in occasione del trentennale, quando guardando i fuochi d’artificio, sul tuo viso scendevano lacrime di gioia, consapevole di quanto bene eravamo riusciti a fare. Ci mancherai tantissimo, ma nulla di quello che ci hai trasmesso andrà perso o sprecato, non ci resta altro che fare tesoro dei tuoi consigli ed insegnamenti e continuare l’opera che hai iniziato perché credo che ci sia ancora tanto futuro davanti a noi - I tuoi amici della Sagra".

I funerali di Primo Gulinelli, che lascia la moglie Maria e la figlia Stefania, si svolgeranno domani pomeriggio con partenza alle 14.15 dalla camera mortuaria di Conselice per la chiesa parrocchiale di San Patrizio. Dopo la messa si proseguirà per il cimitero della frazione.

Lu.Sca.