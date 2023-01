Addio all’ex consigliera Genovese

È morta ieri, a 55 anni, dopo una brevissima malattia, l’ex consigliera comunale Concetta Genovese. Originaria di Gambatesa, nel Molise, era molto nota in città. "Abbiamo appreso con sgomento della scomparsa di Concetta – ha scritto il sindaco Massimo Isola –, una donna forte, un’amica molto cara che, con grandissima dedizione e senso civico, per anni ha prestato il suo impegno personale in moltissimi ambiti sociali. Concetta è stata una persona buona e generosa e la sua morte, così

prematura, ci lascia senza parole. Il pensiero ora non può non andare ai suoi familiari, in particolare all’amato figlio, Francesco al quale mando un grosso abbraccio. A nome della città e mio personale esprimo condoglianze di cuore". La ricorda anche il segretario del Pd, Emanuele Tanesini: "Concetta è sempre stata un punto di riferimento costante nella quotidianità del Pd. Attuale segretaria del circolo cittadino Pd più numeroso che porta il nome dell’ex sindaco De Giovanni, motore di mille iniziative, era stata consigliera comunale, membro del cda della società pubblica Azimut spa, della commissione elettorale, incarichi svolti con grande impegno, umiltà e competenza. La politica era la sua passione innata. Concetta metteva il cuore in tutto ciò che faceva. Una bellissima persona, una cara amica per tutti noi. Ci mancherà infinitamente".