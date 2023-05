Addio all’intellettuale Pietro Albonetti

Lutto nel mondo della cultura e della politica cittadina. Lunedì è infatti scomparso a 88 anni Pietro Albonetti, conosciutissimo intellettuale e politico faentino. A darne notizia è la famiglia – che con lui ha condiviso le passioni per l’insegnamento e per la politica – a partire dal fratello Gabriele Albonetti, deputato e questore alla Camera, oltre che presidente della provincia, e dal figlio Martino, senatore della Repubblica dal 2006 al 2008, e oggi insegnante in un noto istituto tecnico della città. Come lui, anche Pietro Albonetti aveva a lungo insegnato in istituti tecnici faentini, oltre che all’Università di Urbino, nei primi anni ‘70, per poi passare come docente all’Università di Bologna, dove ha insegnato Storia dei partiti politici.

"Una figura molto importante non solo per noi che abbiamo vissuto al suo fianco ma per tutta la nostra città – ricorda Martino Albonetti –. Voglio ricordarlo come un esponente di un cattolicesimo democratico che ha saputo immaginare un’ipotesi diversa per questo paese, a partire dalla sua decisione di aderire al Pci. Rivedo ancora – allora ero un bambino – il giorno in cui Vasco Errani arrivò a casa per proporgli di candidarsi alle regionali". La politica è stata infatti l’altra grande passione della sua vita: fece parte del consiglio comunale dal 1975 al 1980, durante la prima giunta del sindaco Veniero Lombardi, lo storico primo cittadino espressione del Pci che per la prima volta portò la sinistra alla guida della città. Laureato all’Università Cattolica di Milano, la storia d’Europa è sempre stata uno dei principali filoni di studio di Pietro Albonetti. A ricordarlo è anche il sindaco Massimo Isola: "Pietro Albonetti è stato uno straordinario intellettuale con esperienze amministrative in Comune e in Regione", che si sommano alla sua attività autoriale, della quale va ricordato senz’altro lo studio del carteggio fra Andrea Costa e Anna Kuliscioff. "Pietro Albonetti è stato però anche un docente: moltissimi faentini lo ricordano come il proprio insegnante e ordinario, in diverse Università italiane, di Storia contemporanea europea. Una grande esperienza che lo ha visto protagonista del Dipartimento di Discipline storiche. Con Pietro Albonetti ho avuto anche una esperienza personale nel mio percorso formativo: lo ricordo come un insegnante con una grande passione e con una grande capacità di trasmettere la sua materia a centinaia di studenti. Faenza perde un grande punto di riferimento intellettuale". Pietro Albonetti lascia la moglie Raffaella, e i quattro figli Martino, Fabrizio, Gino e Anna, oltre al fratello Gabriele. Dalla mattinata di mercoledì verrà allestita la camera mortuaria dell’ospedale di Faenza. I funerali di Pietro Albonetti sono stati fissati per giovedì, con partenza alle 10 dalla camera mortuaria alla volta della chiesa di San Giovanni Evangelista di Granarolo Faentino. L’inizio della funzione è prevista alle 10.30.

