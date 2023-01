Addio Allodoli, anima beat dei Blackmen

A 76 anni ci ha lasciato Alberto Allodoli, il cui nome è indissolubilmente legato al mondo della musica e dello spettacolo. Esponente del gruppo beat romagnolo Blackmen, musicalmente avanti almeno quindici anni rispetto a quegli anni Sessanta in cui era nato, dopo lo scioglimento Alberto era rimasto nel mondo dello spettacolo insieme al fratello Renato prima come impresario, poi a capo dell’etichetta De.Ma.Ra.

"Abbiamo iniziato nei primi anni Sessanta – racconta il fratello – ed eravamo giovanissimi. Alberto aveva 16 anni, io 20 quando nacque il gruppo. Alberto era bassista e voce, io suonavo la chitarra oltre a cantare. Ci sentì un impresario e ci propose di partire per una tournée in Germania, dovevamo stare via pochi mesi, invece siamo tornati dopo quattro anni". Era il 1962 e il gruppo si esibisce prima in Germania, poi in Svezia e Danimarca. "Ad Amburgo – prosegue Renato – suonammo al Top Ten Club dove avrebbero suonato poco tempo dopo anche i Beatles".

Tornati in Italia i Blackmen raccolgono i frutti dell’esperienza maturata all’estero e diventano una delle band più conosciute della Romagna e non solo, sono all’avanguardia, rockettari, quasi antesignani del punk e si esibiscono in tutta Italia accanto ad altri gruppi e artisti dell’epoca. Dopo i Blackmen la formazione si scioglie e rinasce, grazie ai fratelli Alberto e Renato, con il nome di New Blackmen. Poi nel 1973 il gruppo si scioglie e i due fratelli diventano impresari. Di quella esperienza rimangono ricordi bellissimi e soprattutto una canzone, ‘L’Urlo negro’ del 1967, inno di protesta della popolazione nera contro lo schiavismo bianco, conosciutissimo in quegli anni e cantato con maestria da Alberto. Brano che l’americano Mike Patton ha reinterpretato nell’ambito del progetto ‘Mondo Cane’.

Alberto Allodoli lascia, oltre al fratello Renato, la moglie Martina e i figli Stefano, Stefania e Cristina. I funerali si terranno questa mattina alle 9 nella chiesa di San Paolo.

a.cor.